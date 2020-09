Още една добра новина за Пиронкова! Азаренка също е аут от "Ролан Гарос"

Още една добра новина за Цветана Пиронкова. След като по-рано днес стана ясно, че 33-годишната пловдивчанка се класира за третия кръг на “Ролан Гарос” без игра, тъй като съперничката й Серина Уилямс не излезе на “Филип Шатрие” поради контузия, от турнира отпадна още едно голямо име - бившата №1 в света Виктория Азаренка. Финалистката от US Open отпадна безславно от “Ролан Гарос”, след като загуби с 2:6, 2:6 във втория кръг днес от заемащата 161-о място в ранглистата на WTA словачка Анна Каролина Шмиедлова.

Двубоят продължи едва 1 час и 42 минути, а в един момент Шмиедлова дори взе медицински таймаут след лошо падане, при което удари коляното си. Това обаче не попречи на словачката да поднесе една от най-големите изненади от началото на турнира.

Мачът започна с пробив за Шмиедлова, която после реализира още един брейк - за 5:2, с което на практика реши съдбата на първия сет. Във втората част поставената под №10 Азаренка имаше лек аванс от 2:1 без пробиви, но след това словачката спечели 5 поредни гейма и така изхвърли беларускинята от турнира.

Двукратната шампионка на Australian Open Азаренка беше потенциална съперничка на Пиронкова на 1/8-финалите. Шмиедлова пък ще играе в третия кръг с аржентинската квалификантка Надя Подорска (№131 в света), която пък елиминира от турнира поставената под №23 представителка на Казахстан Юлия Путинцева.

