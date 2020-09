Изненада! Серина се отказа и Пиронкова е в третия кръг на "Ролан Гарос" без игра

Цветана Пиронкова се класира без игра за третия кръг на "Ролан Гарос". Серина Уилямс се отказа минути преди началото на мача между двете от втория кръг и така пловдивчанката вече е в следващата фаза на турнира от "Големия шлем" в Париж.

Serena Williams says her Achilles didn’t have time to properly heal after the US Open.



“We realised it wasn’t the best for me to try to play today. Struggling to walk and that’s a sign that I should try to recover.”



Didn’t think she’d be able to play lots of matches at #RG20