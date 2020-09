НБА Собственикът на Далас помага на закъсалия Делонте Уест 30 септември 2020 | 12:50 Прочетена 414 0



Собственикът на Далас Маверикс Марк Кюбан се е притекъл на помощ на бездомния бивш баскетболист Делонте Уест. Преди около седмица в социалните мрежи се завъртя тревожна снимка на 37-годишния Уест, на която се вижда как той проси пари из улиците на Далас.



According to @ComplexSports, the NBA, NBPA, Doc Rivers, and Jameer Nelson are offering to help Delonte West. pic.twitter.com/NCSUhHo83F — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 24, 2020 Кюбан обаче е успял да локализира страдащия от биполярно разстройство и наркозависим бивш играч на Маверикс, като дори е успял да го свърже с майка му и да го накара да постъпи в клиника за рехабилитация, твърди Шамс Чарания. Посочва се още, че собственикът на Далас е предложил да покрие всички разходи на закъсалия си бивш играч. Кюбан обаче е успял да локализира страдащия от биполярно разстройство и наркозависим бивш играч на Маверикс, като дори е успял да го свърже с майка му и да го накара да постъпи в клиника за рехабилитация, твърди Шамс Чарания. Посочва се още, че собственикът на Далас е предложил да покрие всички разходи на закъсалия си бивш играч. Delonte West has checked into a rehab facility in Florida after reuniting with his mother in Dallas, per @ShamsCharania pic.twitter.com/QLXIAKzjtZ — Bleacher Report (@BleacherReport) September 29, 2020 Уест има 432 мача в НБА в периода 2004-2012, като е играл в отборите на Бостън, Сиатъл, Кливланд и Далас. Записва средно по 9.7 точки, 2.9 борби и 3.6 асистенции, но кариерата му в баскетбола отвъд океана трае едва осем сезона. След това замина за Китай, където се състезава една година, а последният му клуб е Тексас Леджендс - дъщерният тим на Далас Маверикс от Джи Лигата. 0



