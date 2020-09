Тенис Джон Макенроу: Димитров има шансове да се завърне в Топ 10, но ще му е трудно 30 септември 2020 | 12:15 - Обновена Прочетена 968 0



копирано





Какво мислите за решението на организаторите да бъдат допуснати фенове на Ролан Гарос?

Вижте, не съм медицински експерт, но от гледна точка на играчите мога да кажа, че винаги е хубаво да има фенове по трибуните. Броят на феновете ще бъде много малък, което също е тъжно, но в крайна сметка малък брой е по-добре от никакъв при положение, разбира се, че се спазват мерките за безопасност. Виждате, че в Америка се играе без публика и атмосферата е доста тягостна. Ако указанията на властите се спазват и никой не пострада, това ще се окаже отличен ход от страна на организаторите.



Смятате ли, че атмосферните условия в Париж по това време на годината ще променят динамиката на турнира? Очаква се играта на Рафаел Надал например да не е толкова ефективна, колкото обикновено.

Зависи от графика, защото по това време на годината в Париж е хладно през деня, а вечерите могат да са доста студени. Времето е доста непредсказуемо, но при ниски температури топките ще отскачат по-ниско, което ще направи играта по-трудна. Рафа със сигурност няма да иска да играе много вечерни мачове, така че ще видим как ще се развият нещата в това отношение.



Ситуацията е безпрецедентна, никой от играчите не е преживявал нещо подобно. Много от тях се включват в турнири, на които обикновено не играят, като в Хамбург например, за да натрупат игрова практика. Някои играха в два турнира, други в един, трети изобщо не играха преди Ролан Гарос… Няма начин да се каже със сигурност кой в каква форма е точно и как ще му се отразят условията в Париж.

Мислите ли, че Доминик Тийм може да преодолее Надал и Джокович и да спечели титлата?

Няма съмнение, че той е третият основен фаворит заедно с тях двамата. Доминик се разви много както физически, така и психически. Мачовете на US Open със сигурност са били изморителни за него, но от друга страна той едва ли някога се е чувствал по-добре в емоционален план след титлата в Ню Йорк.

Още преди година казах, че той е подобрил играта си до степен, в която резултатите му на твърди кортове може да надминат тези на клей, който по принцип е любимата му настилка. Така че ще бъде много интересно да го наблюдаваме в Париж. Големият въпрос е как ще му се отрази липсата на мачове между US Open и “Ролан Гарос”, но при всички положения той е сред изявените фаворити.



Може ли титлата на Тийм на US Open да се окаже началото на края на „Голямата тройка“?

Това беше наистина луд турнир. Всички видяхме какво се случи с Новак, Рафа и Роджър дори не играха и това предостави възможност на много от по-младите играчи да блеснат. Гледайки Тийм и Зверев на финала, можехте да усетите колко много означава това за тях. Да почувстваме напрежението и емоциите, през които двамата преминават, беше наистина освежаващо изживяване на фона на вече обичайната доминация на Федерер, Надал и Джокович.



Техните успехи вече се приемат за даденост и е почти нечовешко колко постоянни бяха те през всичките тези години. Така че да видиш някого да получава крампа и да е напрегнат на финал от Големия шлем показва, че тези играчи все пак са човешки същества, но също така е свидетелство за постигнатото от Тийм. С увереността и самочувствието, които той натрупа, ще бъде много трудно да бъде победен в Париж, освен ако емоциите не му дойдат в повече и не прегори в определен момент.

Рафаел Надал не се представи особено убедително в Рим. Смятате ли, че в момента той е уязвим?

Според мен цялата ситуацията с пандемията и паузата в тура е това, което го направи уязвим. Рафа е човек, който обича да играе възможно най-много мачове преди определен турнир и фактът, че няколко месеца нямаше тенис, както и решението му да не играе на US Open, изобщо не му помогнаха. Вероятно сега няма да е толкова уверен, колкото е обикновено преди “Ролан Гарос”, но за сметка на това много пъти е доказвал, че да бъде победен на клей във формат „три от пет“ е най-трудното нещо в тениса в момента.



Как мислите, че ще се отрази на Тийм и Зверев малкото време между US Open и “Ролан Гарос”? Ще надделее ли физическата умора или „психологическият допинг“ от силното представяне в Ню Йорк ще им помогне в хода на турнира?

Трудно е да се каже. За Зверев ще е много по-трудно, защото финалът в Ню Йорк е мач, за който той ще мисли до края на кариерата си. Аз също играх в един финал, след който знаех, че съм пропилял невероятен шанс. След това може да спечелиш други турнири, но горчивината остава. В същото време Тийм без съмнение ще бъде по-уверен от всякога. Не е ясно какво е неговото физическо състояние в момента, но определено никой няма да иска да играе срещу него в Париж. Той вече е бил на финал на “Ролан Гарос” и знае какво е нужно, за да стигнеш до там, но преходът между настилките със сигурност няма да лесен и за него.

Очаквано ли бе за Вас силното представяне на Новак Джокович в Рим след случилото се на US Open?

Изненада ме това, че реши да се върне на корта толкова скоро. Имах подозрения, че ще бъде твърде афектиран от случилото се и няма да иска да играе преди “Ролан Гарос”. Според мен липсата на фенове му помогна, тъй като атмосферата на корта бе много по-спокойна и бе избегната оопасността от негативна реакция на публиката спрямо него.

Новак пропусна невероятна възможност, защото имаше огромни шансове да спечели US Open, но след това се върна на корта и отговори на критиците си по възможно най-правилния начин. Това е другото, което ме изненада – той изглежда така, сякаш инцидентът изобщо не му се е отразил. Това показва невероятна сила на характера.



Мислите ли, че решението на съдиите да го дисквалифицират беше правилно?

На всички им се иска да имаше някакъв начин да не се стига до там, защото беше очевидно, че постъпката му е напълно неумишлена. В 99 от 100 такива случая може би жената на линията щеше да гледа и да хване топката, може би изобщо нямаше да я улучи, може би щеше да я улучи в крака и никой нямаше да каже нищо, може би това, може би онова… Новак просто извади лош късмет. Шансът е едно на милион, но когато се случи, съдиите нямаха избор и действаха според правилника.



Повечето фенове и специалисти смятат, че Симона Халеп е твърд фаворит за титлата при жените на “Ролан Гарос”. Споделяте ли това мнение?

Тя не игра в Ню Йорк и е по-отпочинала от повечето си съпернички, а освен това играе много силно на клей, тъй като тази настилка е перфектна за нейния стил. Ако остане здрава и във форма до края на турнира ще бъде много трудно да бъде спряна по пътя към трофея.



Григор Димитров започна много добре сезона на клей, достигайки до 1/4-финалите в Рим. Докъде според Вас може да стигне той на “Ролан Гарос”?

Мисля, че евентуален 1/8-финал би бил много добър резултат за него. Не си спомням да е достигал до втората седмица в Париж, така че няма да му е лесно. Не мисля, че клеят е удобна настилка за него. Изглежда, че му отнема много време и усилия само за да разбере как точно да играе на червени кортове. Няма да му е лесно да стигне до заключителните фази, защото той просто не се чувства комфортно на клей.



Има много тънка граница между това да бъдеш агресивен и да изчакваш най-подходящия момент. Това е умение, което се придобива много трудно и мисля, че Григор изпитва сериозни затруднения в това отношение. В представянето му има доста върхове и спадове, което е очаквано във формат „три от пет“, но при него те са повече от обичайното, особено на “Ролан Гарос”.

Смятате ли, че Димитров може отново да се завърне в Топ 10 на световната ранглиста?

По всичко изглежда, че има необходимата мотивация. Има моменти, в които го гледаш и наистина вярваш, че ще го направи, но има и такива, в които се представя много под нивото си и се чудиш какво точно се случи с него, след като изглеждаше сигурно, че ще спечели поне една титла от Големия шлем.



Но и в двата случая няма да му е лесно, защото се изисква много работа, за да стигнеш до това ниво, а когато веднъж изпаднеш от там губиш част от увереността си, а в следствие на това противниците вече ги е страх много по-малко от теб.



Възможно е Григор да се завърне в Топ 10. Има нелоши шансове да го направи, но трябва да си върне самоувереността, която на свой ред ще му помогне да респектира останалите играчи. Трябва винаги да вярва, че е по-добър от човека от другата страна на мрежата, а в момента не виждам това при него. Сега той няма онази самоувереност, която притежаваше, когато достигна до №3 в света.



Tenniskafe.com

Носителят на седем титли от Големия шлем Джон Макенроу заяви, че Григор Димитров все още има шансове да се завърне в Топ 10 на световната ранглиста. Големият Мак, който е част от екипа от експерти на Евроспорт за “Ролан Гарос”, сподели пред Tenniskafe.com своето мнение относно най-актуалните теми около турнира в Париж.Вижте, не съм медицински експерт, но от гледна точка на играчите мога да кажа, че винаги е хубаво да има фенове по трибуните. Броят на феновете ще бъде много малък, което също е тъжно, но в крайна сметка малък брой е по-добре от никакъв при положение, разбира се, че се спазват мерките за безопасност. Виждате, че в Америка се играе без публика и атмосферата е доста тягостна. Ако указанията на властите се спазват и никой не пострада, това ще се окаже отличен ход от страна на организаторите.Зависи от графика, защото по това време на годината в Париж е хладно през деня, а вечерите могат да са доста студени. Времето е доста непредсказуемо, но при ниски температури топките ще отскачат по-ниско, което ще направи играта по-трудна. Рафа със сигурност няма да иска да играе много вечерни мачове, така че ще видим как ще се развият нещата в това отношение.Ситуацията е безпрецедентна, никой от играчите не е преживявал нещо подобно. Много от тях се включват в турнири, на които обикновено не играят, като в Хамбург например, за да натрупат игрова практика. Някои играха в два турнира, други в един, трети изобщо не играха преди Ролан Гарос… Няма начин да се каже със сигурност кой в каква форма е точно и как ще му се отразят условията в Париж.Няма съмнение, че той е третият основен фаворит заедно с тях двамата. Доминик се разви много както физически, така и психически. Мачовете на US Open със сигурност са били изморителни за него, но от друга страна той едва ли някога се е чувствал по-добре в емоционален план след титлата в Ню Йорк.Още преди година казах, че той е подобрил играта си до степен, в която резултатите му на твърди кортове може да надминат тези на клей, който по принцип е любимата му настилка. Така че ще бъде много интересно да го наблюдаваме в Париж. Големият въпрос е как ще му се отрази липсата на мачове между US Open и “Ролан Гарос”, но при всички положения той е сред изявените фаворити.Това беше наистина луд турнир. Всички видяхме какво се случи с Новак, Рафа и Роджър дори не играха и това предостави възможност на много от по-младите играчи да блеснат. Гледайки Тийм и Зверев на финала, можехте да усетите колко много означава това за тях. Да почувстваме напрежението и емоциите, през които двамата преминават, беше наистина освежаващо изживяване на фона на вече обичайната доминация на Федерер, Надал и Джокович.Техните успехи вече се приемат за даденост и е почти нечовешко колко постоянни бяха те през всичките тези години. Така че да видиш някого да получава крампа и да е напрегнат на финал от Големия шлем показва, че тези играчи все пак са човешки същества, но също така е свидетелство за постигнатото от Тийм. С увереността и самочувствието, които той натрупа, ще бъде много трудно да бъде победен в Париж, освен ако емоциите не му дойдат в повече и не прегори в определен момент.Според мен цялата ситуацията с пандемията и паузата в тура е това, което го направи уязвим. Рафа е човек, който обича да играе възможно най-много мачове преди определен турнир и фактът, че няколко месеца нямаше тенис, както и решението му да не играе на US Open, изобщо не му помогнаха. Вероятно сега няма да е толкова уверен, колкото е обикновено преди “Ролан Гарос”, но за сметка на това много пъти е доказвал, че да бъде победен на клей във формат „три от пет“ е най-трудното нещо в тениса в момента.Трудно е да се каже. За Зверев ще е много по-трудно, защото финалът в Ню Йорк е мач, за който той ще мисли до края на кариерата си. Аз също играх в един финал, след който знаех, че съм пропилял невероятен шанс. След това може да спечелиш други турнири, но горчивината остава. В същото време Тийм без съмнение ще бъде по-уверен от всякога. Не е ясно какво е неговото физическо състояние в момента, но определено никой няма да иска да играе срещу него в Париж. Той вече е бил на финал на “Ролан Гарос” и знае какво е нужно, за да стигнеш до там, но преходът между настилките със сигурност няма да лесен и за него.Изненада ме това, че реши да се върне на корта толкова скоро. Имах подозрения, че ще бъде твърде афектиран от случилото се и няма да иска да играе преди “Ролан Гарос”. Според мен липсата на фенове му помогна, тъй като атмосферата на корта бе много по-спокойна и бе избегната оопасността от негативна реакция на публиката спрямо него.Новак пропусна невероятна възможност, защото имаше огромни шансове да спечели US Open, но след това се върна на корта и отговори на критиците си по възможно най-правилния начин. Това е другото, което ме изненада – той изглежда така, сякаш инцидентът изобщо не му се е отразил. Това показва невероятна сила на характера.На всички им се иска да имаше някакъв начин да не се стига до там, защото беше очевидно, че постъпката му е напълно неумишлена. В 99 от 100 такива случая може би жената на линията щеше да гледа и да хване топката, може би изобщо нямаше да я улучи, може би щеше да я улучи в крака и никой нямаше да каже нищо, може би това, може би онова… Новак просто извади лош късмет. Шансът е едно на милион, но когато се случи, съдиите нямаха избор и действаха според правилника.Тя не игра в Ню Йорк и е по-отпочинала от повечето си съпернички, а освен това играе много силно на клей, тъй като тази настилка е перфектна за нейния стил. Ако остане здрава и във форма до края на турнира ще бъде много трудно да бъде спряна по пътя към трофея.Мисля, че евентуален 1/8-финал би бил много добър резултат за него. Не си спомням да е достигал до втората седмица в Париж, така че няма да му е лесно. Не мисля, че клеят е удобна настилка за него. Изглежда, че му отнема много време и усилия само за да разбере как точно да играе на червени кортове. Няма да му е лесно да стигне до заключителните фази, защото той просто не се чувства комфортно на клей.Има много тънка граница между това да бъдеш агресивен и да изчакваш най-подходящия момент. Това е умение, което се придобива много трудно и мисля, че Григор изпитва сериозни затруднения в това отношение. В представянето му има доста върхове и спадове, което е очаквано във формат „три от пет“, но при него те са повече от обичайното, особено на “Ролан Гарос”.По всичко изглежда, че има необходимата мотивация. Има моменти, в които го гледаш и наистина вярваш, че ще го направи, но има и такива, в които се представя много под нивото си и се чудиш какво точно се случи с него, след като изглеждаше сигурно, че ще спечели поне една титла от Големия шлем.Но и в двата случая няма да му е лесно, защото се изисква много работа, за да стигнеш до това ниво, а когато веднъж изпаднеш от там губиш част от увереността си, а в следствие на това противниците вече ги е страх много по-малко от теб.Възможно е Григор да се завърне в Топ 10. Има нелоши шансове да го направи, но трябва да си върне самоувереността, която на свой ред ще му помогне да респектира останалите играчи. Трябва винаги да вярва, че е по-добър от човека от другата страна на мрежата, а в момента не виждам това при него. Сега той няма онази самоувереност, която притежаваше, когато достигна до №3 в света. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 968

1