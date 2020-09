Фамилия Адетокумбо се събра в Испания

Крилата на Милуоки Бъкс Янис и Танасис Адетокумбо посетиха своя брат - Алекс, който в момента е част от испанския елитен Мурсия. Както е известно, 19-годишният най-малък брат Адетокумбо подписа тригодишен договор с отбора, воден от Сито Алонсо, след като реши да даде старт на професионалната си кариера, загърбвайки обучение в университет. Единствено Костас Адетокумбо липсваше от семейната картинка, тъй като той е част от отбора на Лос Анджелис Лейкърс и все още е в "балона" в Орландо.

“Първо, щастлив съм, че успях да дойда тук, за да видя брат си, тъй като отдавна не сме се виждали. През трите месеца, в които бях в “балона” в Орландо, той беше тук сам. Чудесно е да видя малкия си брат, да видя дали успява да поддържа къщата си чиста и дали си оправя леглото. Радвам се, че е мотивиран. Психически е достатъчно отдаден и готов за новия сезон, наистина иска да се подобрява. Говорих със Сито, той ми каза, че Алекс се е фокусирал върху това да учи нови стратегии, да се конкурира и да се забавлява”, сподели двукратният MVP на НБА Янис за брат си.

Proud of you @alex_ante34! I’m very excited for your journey! #Antetokounbros pic.twitter.com/s0Ca2Zxmub