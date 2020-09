Бътлър: Не сме аутсайдери, не ни пука за мнението на хората

Звездата на Маями Хийт Джими Бътлър е оптимист преди началото на Финалите в НБА. “Горещите” излизат утре сутрин в мач №1 срещу лидера в Западната конференция Лос Анджелис Лейкърс, а Бътлър е мотивиран за пореден път да отговори на критиците и да докаже, че тимът му е заслужил участието си в голямата битка за титлата.

Jimmy Butler is a difference-maker



Led the Bulls to their last playoff appearance (2017)

Helped the T-Wolves make their first playoff appearance since 2004

Brought the Sixers to Game 7 against Toronto

Has the Heat back in the Finals for the first time since 2014 pic.twitter.com/DgLj3MCKox