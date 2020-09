ЛеБрон: Няма нищо специално в тези Финали, достатъчно трудно бе да стигнем до тях

ЛеБрон Джеймс и Лос Анджелис Лейкърс се подготвят да излязат на паркета в комплекса “Дисни Уърлд” след по-малко от 24 часа. Утре сутрин от 4:00 часа бълг. време ще бъде дадено началото на Финалите в НБА за сезон 2019/20, като съперници за трофея са “езерняците” и Маями Хийт. Лидерът на Лейкърс ЛеБрон Джеймс, който игра четири години при “горещите” в началото на миналото десетилетие, не смята тазгодишните Финали за специални, въпреки че се изправя срещу отбора, с който спечели първите си две титли.

LeBron wants to bring the title back to LA.



Miami plans on shocking the world.



The NBA Finals are gonna be epic.



