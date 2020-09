В Дортмунд отказали последната оферта на Юнайтед, които се насочват към Дембеле

От Борусия (Дортмунд) са отказали последната оферта на Манчестър Юнайтед за крилото Джейдън Санчо, съобщава “Скай Спорт”. Тя е била в размер на 80+20 млн. евро, което е по-малко от исканата сума от 120 млн. евро.

Manchester United are refusing to give up in their pursuit of Jadon Sancho. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 29, 2020

As has been the case for a while (https://t.co/1Nr8vbrn6Y) Ousmane Dembele is in Man Utd thoughts as a loan option if don’t sign Jadon Sancho & talks have taken place. No club-to-club bid for Sancho yet - liaising via intermediaries. Pursuit ongoing @TheAthleticUK #MUFC #FCB #BVB — David Ornstein (@David_Ornstein) September 29, 2020

Barcelona are poised to sell Ousmane Dembélé to Manchester United, AS understands - a deal that would pave the way for the Catalans to sign Lyon's Memphis Depayhttps://t.co/2tBZzBlaLq — AS English (@English_AS) September 29, 2020

По-рано днес капитанът на “жълто-черните” Марко Ройс потвърди, че англичанитът ще остане на “Сигнал Идуна Парк” още година, а според “Таймс” той е готов да изчака трансферът му при “червените дяволи” да се осъществи следващото лято. Междувременно, от Дортмунд обявиха, че Санчо и Роман Бюрки няма да пътуват за мача с Байерн (Мюнхен), тъй като имат респираторни инфекции, въпреки отрицателните им тестове за COVID-19.Дейвид Орнстейн от The Athletic пък твърди, че за момента от Юнайтед не са отправяли директна оферта към Борусия, а вместо това са използвали посредници. Той добавя, че резервният вариант на клуба е Усман Дембеле, когото да вземе под наем от Барселона. В AS пък са убедени, че французинът е близо до преминаване на “Олд Трафорд”. Според изданието каталунците биха приели оферта от 50-60 млн. евро за крилото, като с тези пари ще се финансира трансфера на Мемфис Депай от Лион.Вестникът допълва, че преговорите между Юнайтед и Реал Мадрид за Лука Йович напредват, като именно английският тим е предпочитаната дестинация за сърбина, който може да отиде там като преотстъпен.