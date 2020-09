Тенис Стана ясно кога ще играят Пиронкова и Уилямс, двубоят ще е на “Филип Шатрие” 29 септември 2020 | 20:51 - Обновена Прочетена 396 0



копирано





Утрешната програма на този корт започва в 12 часа българско време с двубоя Елина Свитолина - Рената Сарасуа. Веднага след това ще играят родната ни представителка и 23-кратната носителка на трофеи от Големия шлем. Най-вероятно тяхната среща ще започне около 13:30 - 14:00 часа наше време. Останалите запланувани мачове за деня на главния корт в парижкия комплекс са този между Маккензи Макдоналд и 12-кратния победител в турнира Рафаел Надал, както и на финалиста от US Open Александър Зверев срещу Пиер-Юг Ербер. While a couple of former Champions headline Lenglen #RolandGarros pic.twitter.com/YEJPzwtczk — Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020 От “Ролан Гарос” обявиха програмата за четвъртия ден на Откритото първенство на Франция. Мачът, който най-много интересува българските фенове на тениса - Цветана Пиронкова срещу Серина Уилямс, е предвиден като втори на централния корт “Филип Шатрие”.Утрешната програма на този корт започва в 12 часа българско време с двубоя Елина Свитолина - Рената Сарасуа. Веднага след това ще играят родната ни представителка и 23-кратната носителка на трофеи от Големия шлем. Най-вероятно тяхната среща ще започне около 13:30 - 14:00 часа наше време. Останалите запланувани мачове за деня на главния корт в парижкия комплекс са този между Маккензи Макдоналд и 12-кратния победител в турнира Рафаел Надал, както и на финалиста от US Open Александър Зверев срещу Пиер-Юг Ербер.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 396

1