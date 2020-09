Джокович започна с очаквано лесна победа на "Ролан Гарос"

Носителят на 17 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Новак Джокович започна очаквано убедително и лесно кампанията си на “Ролан Гарос” с разгром 6:0, 6:2, 6:3 за 1 час и 39 минути игра срещу 22-годишния швед Микаел Имер.

16-0@DjokerNole remains undefeated in the opening round in Paris taking out Mikael Ymer 6-0 6-2 6-3 #RolandGarros pic.twitter.com/I0K7y30eie