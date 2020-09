Шампионското посрещане на Блахович във Варшава (видео)

Новият шампион в полутежка категория на UFC,

се прибра в родината си. Миналия уикенд в Абу Даби 37-годишния ветеран нокаутира Доминик Рейес и спечели вакантната титла. Така "Полската сила" стартира нова ера в полутежка категория на UFC и увеличи серията си на 4 поредни победи, от които 3 с нокаут. Ян губи само 1 от последните си 9 битки в UFC и в 6 от тях печели бонуси.

В своята кариера, която включва 27 победи и 8 загуби Ян е печелил 3 пъти турнирите в полутежка категория на полската организация KSW. Блахович може да се похвали и със злато от KSW, което защити 2 пъти. Това обаче не може да се сравни с титлата в най-голямата ММА организация в света.

В първите си 3 години в UFC той мина през доста трудни моменти и беше спечелил само 1 от 5-те си битки. Блахович обаче не се предаде и днес е на върха в категорията. Ето как медиите и феновете го посрещнаха на летището във Варшава:

The King is here!

This is how fans and media welcomed the UFC Light Heavyweight Champion @JanBlachowicz at the airport in Warsaw. @UFCEurope @ufc pic.twitter.com/5qcGngYNOb