Дресьор предложи на Хабиб схватка с лъв

В социалните мрежи Асколд отправи послание към Хабиб, докато пред него стоеше лъв. Асколд сподели, че е впечатлен от Хабиб и тренировките му с мечки и вярва, че "The Eagle" ще може да се справи и с лъв.

"Хабиб, видях как се справяш с най-силните противници, включително и как тренираш с мечки. Ако искаш да увеличиш степента на опасност, опитай се да практикуваш с нашите момчета.



Сигурен съм, че можеш да се справиш и с това. Записваме това видео с моя брат, за да ти пожелаем успех и победа. Успех, победа, твърдост и винаги да вярваш в себе си!", заяви Асколд, който заедно със своя брат държат световен рекорд за най-дълъг скок на човек върху тигър.



Шампионът в лека категория е видял видеото на Запашни и в социалните мрежи написа, че предпочита да е приятел с лъвовете, а не да влиза в тяхната клетка.



Хабиб излиза срещу Гейджи в главната битка на UFC 254 в Абу Даби след месец.



