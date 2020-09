ММА Джон Джоунс към Адесаня: Ще ти откъсна една ръка 29 септември 2020 | 09:57 Прочетена 478 0



Бившият шампион в полутежка категория Джон Джоунс се ядоса на Израел Адесаня. Миналия уикенд в Абу Даби видяхме доминантно представяне от шампиона в средна категория, който защити титлата с победа над Пауло Коста. 31-годишният шампион от Нигерия остана непобеден и в интервюто след събитието отново започна да говори за Джон Джоунс.В последната година двамата не спряха да се обиждат наляво и надясно и да се заканват един на друг. За съжаление на Адесаня, Джоунс не пожела да го чака до 2021 година и остави титлата, за да се качи в тежка категория. "The Last Stylebender" не се е отказал от бой с "Bones", но първо трябвало да говори със своите хора. Джоунс реши да му отговори в социалните мрежи."Искаш да се биеш с мен, но какво ? Качвал си се на ринга над 100 пъти и все още не си готов ? Имаш предимство с годините и приблизително 4 пъти повече опит в бойните спортове. Истината е, че вече си моята п*тка и ти харесва да си непобеден. Видя какво се случи с всички останали.Вдигаш си акциите, когато говориш за мен, и го знаеш. Не искаш реална конфронтация с мен. Аз няма просто да стоя и да водя кикбокс битка с теб. Готвя се за бойци от тежка категория. Буквално ще ти откъсна една ръка", написа Джоунс.



