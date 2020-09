Динамо Ак-Барс (Казан) спечели Суперкупата на Русия (видео + снимки)

View this post on Instagram

Комментарии игроков и тренеров, эмоции матча и отличная атмосфера в Центре волейбола —всё здесь #ИскусствоПобеждать

A post shared by ВК «Динамо-Ак Барс» г. Казань (@vcdinamoakbars) on Sep 28, 2020 at 6:14am PDT