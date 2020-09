Епизод пореден: Цветана Пиронкова срещу Серина Уилямс

23-кратната шампионка от “Големия шлем” Серина Уилямс отново ще застане на пътя на Цветана Пиронкова, този път във втория кръг на “Ролан Гарос”.

Това стана възможно след победата на великата американка със 7:6(2), 6:0 над Кристи Ан, а по-рано през деня Пиронкова елиминира без особени проблеми Андреа Петкович с 6:3, 6:3.

Уилямс направи 11 аса плюс още 15 печеливши удара, като сбърка 36 пъти, но това не се оказа водещо в двубоя срещу 102-рата в света нейна сънародничка. Двете играха една срещу друга и на US Open, а сега Серина отново ще повтори опонентка от Ню Йорк в лицето на нашата най-добра тенисистка.

3x champion @serenawilliams survives a tricky test to reach the second round of #RolandGarros.



Defeats Ahn 7-6(2) 6-0. pic.twitter.com/vW2eXQ3U8z