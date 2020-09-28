БГ Футбол

Християна Гутева ще свири на "чуковете" в Доброславци

28 септември 2020 | 09:30 - Обновена
Прочетена 834
Християна Гутева ще свири на &quot;чуковете&quot; в Доброславци
  • копирано
  • 2
Съдийски назначения в тунира за Купата на България - Финална фаза (втори предварителен кръг):

29 Сеп 2020 г. Вторник 16:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Любомир Йорданов Войков

29 Сеп 2020 г. Вторник 16:00 ч.
ФК Загорец (Нова Загора) - Хебър 1918
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски
СН: Красимир Здравков Стойчев

29 Сеп 2020 г. Вторник 16:00 ч.
ФК Родопа-Смолян - ФК Пирин АД (Благоевград)
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Ивелин Иванов Рашев АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Антон Янков Терзиев

30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Дреновец - ФК Струмска слава 1927
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Светкавица-Търговище - ФК Созопол
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Галя Маринова Ечева
СН: Красимир Иванов Василев

30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Оборище Панагюрище - ПФК Добруджа 1919
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Илко Мирославов Топалов

30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Извор (село Горски Извор) - Септември См
ГС: Николай Руменов Рамунски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Йордан Веселинов Гулев

30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Надежда (село Доброславци) - Миньор (Перник)
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Юлиян Тошков Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Димитрина Милчева Милкова
СН: Александър Костадинов Костадинов

30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Севлиево - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Йосиф Петров Ронков

30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Ботев 1937 (Ихтиман) - ПФК Нефтохимик (Бургас)
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов
СН: Валери Николов Цветков

30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Витоша
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Калоян Красимиров Цветков
СН: Стоян Иванов Вътев

30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Чавдар Тр - ФК Кариана
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Тихомир Георгиев Боболов

30 Сеп 2020 г. Сряда 18:30 ч.
ПФК Дунав - ОФК Янтра 2019
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Камен Михайлов Алексиев

1 Окт 2020 г. Четвъртък 16:00 ч.
Беласица - ФК Литекс
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Георги Стефанов Кордев

1 Окт 2020 г. Четвъртък 16:00 ч.
Свети Никола - Спортист 2009
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Георги Иванов Хаджийски

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията, информират от футболната централа.
  • копирано
  • 2
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 834

Добави коментар ›› Коментари (2)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Бай Ганьо
(Гост) 2
отговор
28 септември 2020 | 10:05

Жена съдия?Хахаха мястото на жената е до печката да готви,чисти,пере и да гледа децата!Какво са тези глуспоти жени съдии?!PROUD TO BE BULGAR!!! Рейтинг: 1 0

поп Грую
(Гост) 1
отговор
28 септември 2020 | 09:53

ама ше им свири на дудуците ли Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Закриха тренировките на Левски до мача с Ботев (Враца)
                
                
                  Закриха тренировките на Левски до мача с Ботев (Враца)

                 
                
              

              

                
                  
                  Шефът на Вихър: Показаха ни, че каквото и да направим ще загубим от Локо (Дряново)
                
                
                  Шефът на Вихър: Показаха ни, че каквото и да направим ще загубим от Локо (Дряново)

                 
                
              

              

                
                  
                  Цветомир Найденов: Литекс е само на 3 точки от нас… при всичките им перли
                
                
                  Цветомир Найденов: Литекс е само на 3 точки от нас… при всичките им перли

                 
                
              

              

                
                  
                  Ще тръгне ли нагоре Славия?
                
                
                  Ще тръгне ли нагоре Славия?

                 
                
              

              

                
                  
                  Лоши новини за Левски - контузията на Ради Цонев е сериозна
                
                
                  Лоши новини за Левски - контузията на Ради Цонев е сериозна

                 
                
              

              

                
                  
                  Благо Георгиев води инвеститори в Ботев (Пд)
                
                
                  Благо Георгиев води инвеститори в Ботев (Пд)

                 
                
              

              

                
                  
                  Анисе аут за три седмици
                
                
                  Анисе аут за три седмици

                 
                
              

              

                
                  
                  Ренан без картотека за мача с Динамо (Брест)
                
                
                  Ренан без картотека за мача с Динамо (Брест)

                 
                
              

              

                
                  
                  Янтра (Полски Тръмбеш) подчини „болярите“ във Велико Търново
                
                
                  Янтра (Полски Тръмбеш) подчини „болярите“ във Велико Търново

                 
                
              

              

                
                  
                  Академик счупи гредите, но Павликени ликува в Свищов
                
                
                  Академик счупи гредите, но Павликени ликува в Свищов

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        



          

            

              ››
              
                Купа на България
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Жребият за Купата на България: Левски ще играе с Партизан, Ихтиман или "Лазур" чака ЦСКА-София
                
                
                  Жребият за Купата на България: Левски ще играе с Партизан, Ихтиман или "Лазур" чака ЦСКА-София

                 
                
              

              

                
                  
                  Ето кога ще се тегли жребият за Купата на България
                
                
                  Ето кога ще се тегли жребият за Купата на България

                 
                
              

              

                
                  
                  След куп пропуски Марек отпадна за Купата на България
                
                
                  След куп пропуски Марек отпадна за Купата на България

                 
                
              

              

                
                  
                  Марица отново победи Атлетик, но в Куклен и продължава напред за Купата
                
                
                  Марица отново победи Атлетик, но в Куклен и продължава напред за Купата

                 
                
              

              

                
                  
                  Беласица помете Вихрен за Купата на България
                
                
                  Беласица помете Вихрен за Купата на България

                 
                
              

              

                
                  
                  Станаха ясни първите битки за Купата на България
                
                
                  Станаха ясни първите битки за Купата на България

                 
                
              

              

                
                  
                  След ЦСКА-София - Локо Пд: глобиха с 6000 лева организаторите на финала
                
                
                  След ЦСКА-София - Локо Пд: глобиха с 6000 лева организаторите на финала

                 
                
              

              

                
                  
                  Нощен празник на "Лаута" след втората Купа (видео)
                
                
                  Нощен празник на "Лаута" след втората Купа (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Девет души са били задържани преди финала за Купата
                
                
                  Девет души са били задържани преди финала за Купата

                 
                
              

              

                
                  
                  Дерменджиев: Мачът не впечатли
                
                
                  Дерменджиев: Мачът не впечатли

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Има поне 55 причини да помним Трифон
27 юли 2020

55 години щеше да навърши днес един от най-ярките български футболисти в историята на тази игра - Трифон Иванов. Трудно ни е да повярваме, че той не е сред нас, въпреки че минаха вече близо 4 години и половина откакто ...









							
							
						

						
						






Стоичков: Как така преди 5 години Бил Гейтс  ...
27 септември 2020

Христо Стоичков даде ексклузивно интервю за предаването "Код Спорт" по TV+. Камата отдавна е човек на света. Животът му отреди постоянно да пътува от единия до другия край на планетата и след края на неговата ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                  Защо Цветанов успя да отмъкне хора от СДС? 
                
                
                  Защо Цветанов успя да отмъкне хора от СДС? 

                
              

              

                
                  Протестиращите готвят Велико народно въстание IV
                
                
                  Протестиращите готвят Велико народно въстание IV

                
              

              

                
                  23-годишен стана кмет, вижте кой е той!
                
                
                  23-годишен стана кмет, вижте кой е той!

                
              

              

                
                  Румен Томов пак ще се яви на избори за кмет на Благоевград
                
                
                  Румен Томов пак ще се яви на избори за кмет на Благоевград

                
              

              

                
                  COVID-19 се разраства. Вижте къде има най-много заболели!
                
                
                  COVID-19 се разраства. Вижте къде има най-много заболели!

                
              

              

                
                  Доц. Михаил Околийски: Темата за затягането на мерките се политизира
                
                
                  Доц. Михаил Околийски: Темата за затягането на мерките се политизира

                
              

              

                
                  Алибегов: По-ниското ДДС спаси ресторантьорите
                
                
                  Алибегов: По-ниското ДДС спаси ресторантьорите

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •