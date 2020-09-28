Християна Гутева ще свири на "чуковете" в Доброславци

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БГ Футбол
Съдийски назначения в тунира за Купата на България - Финална фаза (втори предварителен кръг):
29 Сеп 2020 г. Вторник 16:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Любомир Йорданов Войков
29 Сеп 2020 г. Вторник 16:00 ч.
ФК Загорец (Нова Загора) - Хебър 1918
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски
СН: Красимир Здравков Стойчев
29 Сеп 2020 г. Вторник 16:00 ч.
ФК Родопа-Смолян - ФК Пирин АД (Благоевград)
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Ивелин Иванов Рашев АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Антон Янков Терзиев
30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Дреновец - ФК Струмска слава 1927
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Светкавица-Търговище - ФК Созопол
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Галя Маринова Ечева
СН: Красимир Иванов Василев
30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Оборище Панагюрище - ПФК Добруджа 1919
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Илко Мирославов Топалов
30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Извор (село Горски Извор) - Септември См
ГС: Николай Руменов Рамунски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Йордан Веселинов Гулев
30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Надежда (село Доброславци) - Миньор (Перник)
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Юлиян Тошков Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Димитрина Милчева Милкова
СН: Александър Костадинов Костадинов
30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Севлиево - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Йосиф Петров Ронков
30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Ботев 1937 (Ихтиман) - ПФК Нефтохимик (Бургас)
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов
СН: Валери Николов Цветков
30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Витоша
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Калоян Красимиров Цветков
СН: Стоян Иванов Вътев
30 Сеп 2020 г. Сряда 16:00 ч.
Чавдар Тр - ФК Кариана
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Тихомир Георгиев Боболов
30 Сеп 2020 г. Сряда 18:30 ч.
ПФК Дунав - ОФК Янтра 2019
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Камен Михайлов Алексиев
1 Окт 2020 г. Четвъртък 16:00 ч.
Беласица - ФК Литекс
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Георги Стефанов Кордев
1 Окт 2020 г. Четвъртък 16:00 ч.
Свети Никола - Спортист 2009
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Георги Иванов Хаджийски
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията, информират от футболната централа.
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(Гост) 2
отговор
Жена съдия?Хахаха мястото на жената е до печката да готви,чисти,пере и да гледа децата!Какво са тези глуспоти жени съдии?!PROUD TO BE BULGAR!!! Рейтинг: 1 0
(Гост) 1
отговор
ама ше им свири на дудуците ли Рейтинг: 2 1