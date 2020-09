Тенис Вавринка не показа милост към Мъри 27 септември 2020 | 20:57 - Обновена Прочетена 448 0



Шампионът от 2015 година Стан Вавринка помете финалиста от 2016 Анди Мъри в един от най-интересните сблъсъци от първия кръг на “Ролан Гарос”. 35-годишният швейцарец, поставен под №16 в схемата, надигра получилия “уайлд кард” за основната схема шотландец с 6:1, 6:3, 6:2 само за 1 час и 37 минути. Двамата се срещнаха на полуфиналите в Париж през 2017 година и тогава Вавринка спечели отново, но далеч по-трудно и в пет сета. Simply Out-STAN-ding @stanwawrinka earns a first win over Murray since the 2017 SF in impressive 6-1 6-3 6-2 fashion.#RolandGarros pic.twitter.com/ENIU6oYMdn — Roland-Garros (@rolandgarros) September 27, 2020 Сега Вавринка доминираше на “Филип Шатрие” и със серия от 6 поредни гейма взе първия сет. Във втората част 33-годишният Мъри оказа най-сериозна съпротива на противника си, но пробив в шестия гейм за 4:2 в полза на Вавринка се оказа решаващ. В третата част швейцарецът реализира ранен пробив, а после и още един брейк за 5:2, след което с лекота сложи точка на спора.



Във втория кръг носителят на 3 титли от “Големия шлем” ще играе с германеца Доминик Кьопфер.



Междувременно от турнира отпадна №24 в схемата Борна Чорич. Хърватинът загуби от словака Норберт Гомбош с 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Поставеният под №23 французин Беноа Пер пък се наложи със 7:5, 6:4, 6:4 над южнокорееца Сун-Ву Квон. Around the grounds



Kamilla Rakhimova, @mariasakkari, @astrasharma & @elise_mertens all through to the second round.



Around the grounds



Kamilla Rakhimova, @mariasakkari, @astrasharma & @elise_mertens all through to the second round.



Results https://t.co/WsJjbFYJI1 pic.twitter.com/ujL7vvXJdd — Roland-Garros (@rolandgarros) September 27, 2020 При дамите 16-годишната американка Кори Гоф сложи край на участието в турнира на поставената под №9 британка Йохана Конта - 6:3, 6:3. №32 в схемата Барбора Стрицова (Чехия) се справи със 7:5, 6:2 с квалификантката Варвара Лепченко (САЩ), а италианката Камила Джорджи се отказа във втория сет при 5:7, 0:3 срещу сънародничката си Мартина Тревизан. Джорджи водеше с 5:1 в резултата в първата част. Алиаксандра Саснович (Беларус) пък пречупи с 6:2, 2:6, 6:3 Анна-Лена Фрийдзам (Германия). Поставената под №23 Юлия Путинцева (Казахстан) също продължава напред, след като разгроми с 6:1, 6:2 белгийката Кирстен Флипкенс.



