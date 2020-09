НБА ЛеБрон Джеймс има повече участия на Финалите от цели 27 отбора 27 септември 2020 | 18:27 - Обновена Прочетена 146 0



Лидерът на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс ще играе на Финалите на НБА за десети път в своята кариера. 35-годишният ветеран регистрира феноменален “трипъл-дабъл” от 36 точки, 16 борби и 10 асистенции в петия мач между “езерняците” и Денвър Нъгетс и по този начин донесе 32-ра титла на конференцията в богатата витрина на калифорнийци. 38 PTS, 16 REB, 10 AST

27th playoff triple-double

16 4th quarter points@KingJames' triple-double and late game take over propel the @Lakers to the #NBAFinals presented by YouTube TV!#LakeShow #WholeNewGame pic.twitter.com/KmYbYApuyV — NBA (@NBA) September 27, 2020 Още по-невероятен е фактът, че Джеймс вече има повече участия на Финалите, отколкото цели 27 организации в Националната Баскетболна Асоциация. Лидерът на “езерняците” подмина деветте класирания на Финали на Филаделфия Севънти Сиксърс и остана единствено зад Голдън Стейт Уориърс (11 участия), Бостън Селтикс (21) и Лос Анджелис Лейкърс (31). LeBron James has more Finals appearances than 27 current NBA franchises. pic.twitter.com/x8XlMgetPU — StatMuse (@statmuse) September 27, 2020 ЛеБрон ще се опита да завоюва титла №4 в кариерата си. За последно “Краля” триумфира с трофея “Лари О’Брайън” през 2016-а, когато тогавашният му клуб Кливланд Кавалиърс направи легендарен обрат от 1-3 до 4-3 над Голдън Стейт и грабна своя първи трофей в историята си. Съперник на Джеймс и Лейкърс на тазгодишните Финали ще е победителя от серията между Бостън и Маями, където резултатът е 3-2 в полза на “горещите”.

