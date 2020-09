Италия Милан може да вземе норвежки талант, който впечатли срещу “росонерите” 27 септември 2020 | 18:01 Прочетена 293 0



От Милан са отправили оферта за 20-годишното крило на Бодьо/Глимт Йенс Петер Хауге, която е била приета от норвежкия клуб, съобщава "Скай Спорт Италия".

Хауге изигра отличен мач срещу "росонерите" в Лига Европа, който беше загубен с 2:3 от неговия тим. Той асистира за първото попадение на Бодьо/Глимт и сам реализира второто с далечен топовен шут. Според авторитетния норвежки журналист Ян Оге Фьортофт в Милан обаче са следили младия талант още през юни, а двубоят само потвърдил впечатленията им. След срещата Стефано Пиоли се изказа ласкаво за играча, който пък на свой ред призна, че би му харесало да се присъедини към гранда от Милано. Фьортофт добавя, че именно "Дявола" е предпочитаният клуб за норвежеца, който има още три варианта. Джанлука Ди Марцио посочва два от тях - Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг, а "Калчомеркато" споменава името на Лийдс. AC Milan made a "scan" of all young talents playing in the "lower leagues" in Europe. And Jens Petter Hauge came up as the best in Norway already in June. The game this week just confirmed the findings of the "data-team" https://t.co/eanGSyVtwd — Jan Aage Fjortoft ‍ (@JanAageFjortoft) September 26, 2020 Фабрицио Романо пък е сигурен, че следващата седмица ще се стигне до сделка. Ди Марцио споменава, че Хауге може да се присъедини към Милан през зимата, тъй като норвежкото първенство приключва през декември. Футболистът има 14 гола и 9 асистенции в 17 шампионатни мача, а неговият отбор е убедителен лидер в класирането с преднина от 16 точки пред втория Мьолде. AC Milan are 'confident' to complete the deal for Jens-Petter Hauge on next few days. The agreement with Bodø Glimt is now getting closer - Hauge is keen to join AC Milan. 'Here we go' expected on next week. @SkySport #Milan #transfers https://t.co/VHS93K2N2q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2020

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

