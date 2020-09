Когато си безмилостен към... ракетата си (видео)

Получилият “уайлд кард” за основната схема на “Ролан Гарос” Елиот Беншетри изкара яда си на ракетата си по време на своя мач от първия кръг срещу американеца Джон Иснър. След разиграване в третия сет французинът няколко пъти удари ракетата си в земята, а после и стъпи върху нея. Беншетри не успя да стори нищо по-сериозно срещу поставения под №21 дългуч. Машината за асове Иснър спечели с 6:4, 6:1, 6:3.

Wait for the last bit.#RG20 | Elliot Benchetrit pic.twitter.com/acOMjGCPvl