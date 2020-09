Крило на Айнтрахт с контузия в коляното

Крилото на Айнтрахт (Франкфурт) Филип Костич ще бъде извън терените няколко седмици заради частично скъсано сухожилие на дясното коляно, съобщиха от клуба.

27-годишният сръбски национал получи конутзията при победата с 3:1 над Херта като гост в петък.



