ЛеБрон: Стиловете ни с Коби са различни, но стремежът да бъдем най-добрите е един и същ

Отборът на Лос Анджелис Лейкърс достигна до Финалите на НБА за първи път от десетилетие насам. Последното участие на “езерняците” в директната битка за трофея “Лари О’Брайън” бе през 2010-а, когато тимът, воден от покойната легенда Коби Брайънт, пречупи Бостън Селтикс в седем мача и спечели своята 16-а титла в клубната история. Лидерът на Лейкърс ЛеБрон Джеймс говори на пресконференцията след мач №5 с Денвър за присъствието на Коби във великата история на клуба. Краля сложи край на приказката на Денвър и прати Лейкърс на финал (видео)

“Всеки път, в който облечеш екипа с лилаво и златно, ти се сещаш за неговото наследство и за това какво означаваше той за организацията в продължение на повече от 20 години. Замисляш се за неговите принципи както на паркета, така и извън него, а също така и какво изискваше от своите съотборници и от самия себе си. В този смисъл ние имаме някои прилики. Стиловете ни на игра са съвсем различни, но стремежът да бъдем най-добрите и да не си позволяваме да губим е един и същ… Аз съм един от малцината, които могат да разберат какво е било в главата му още от гимназията до пътя му към НБА”, сподели Джеймс в една част от пресконференцията си след двубоя.

"Every time you put on purple and gold you think about [Kobe Bryant's] legacy, you think about him and what he meant to this franchise for 20+ years."



—LeBron James on Kobe Bryant pic.twitter.com/P0VuXIFV2q