Рубльов излъга Циципас на финала в Хамбург

Андрей Рубльов спечели титлата на турнира по тенис на червени кортове от серията АТP 500 в германския град Хамбург с награден фонд 1 062 520 евро. На финала петият в схемата и миналогодишен финалист Рубльов победи поставения под номер 2 Стефанос Циципас (Гърция) с 6:4, 3:6, 7:5 за 2:21 часа. Руснакът отстъпваше с 3:5 в решаващата трета част, но след серия от четири поредни гейма спечели мача.

