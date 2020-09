Тенис Азаренка се ядоса заради студа, даде 3 гейма на първата си съперничка в Париж 27 септември 2020 | 15:04 - Обновена Прочетена 201 0



Азаренка се оплака от студеното време във френската столица, където днес температурата е едва 8 градуса. Беларускинята се появи на корт "Сюзан Ленглен" с дебело розово яке. "Не, осем градуса е, живея във Флорида, свикнала съм с горещо време", каза ядосаната Азаренка на главния съдия, когато беше помолена да изчака на корта, докато се вземе решение дали мачът трябва да продължи. Azarenka ain’t having it. #FrenchOpen pic.twitter.com/ZBBcq285FB — Ben (@Jamin2g) September 27, 2020 В разговор с опонентката си от Черна гора Азаренка каза: "Искате ли да изчакате на корта?" "Не", отговори Ковинич. "Нелепо е, твърде студено е. Какъв е смисълът?", каза Азаренка.



Откритото първенство на Франция обикновено се играе през май и юни, но тази година беше отложен заради пандемията от COVID-19. Следователно времето в Париж е по-студено от нормалното за турнир от "Големия шлем", тъй като условията на корта са много по-тежки, отколкото са свикнали играчите. Vika: ''I'm not sitting here because I'm get frozen. I'm not waiting a couple minutes beacuse I'm cold, I live in Florida, I'm used to hot weather'' pic.twitter.com/XkhRkqYV24 — LorenaPopa ‍ (@popalorena) September 27, 2020



