Синер шокира Гофен под покрива на "Филип Шатрие"

Италианският тийнейджър Яник Синер показа, че неслучайно е считан от мнозина за един от най-големите млади таланти в тениса в момента. При дебюта си на “Ролан Гарос” 19-годишният Синер не даде сет на далеч по-опитния белгиец Давид Гофен. Италианецът надигра поставения под №11 Гофен с 7:5, 6:0, 6:3 и се класира за втория кръг на започналия днес турнир от “Големия шлем” в Париж.





В първия сет двамата тенисисти си размениха по 2 пробива, след което Синер реализира още един в 12-ия гейм, което му донесе и успеха в първата част. Във втория сет Гофен не взе нито гейм, а в третия италианецът поведе с 3:0 в резултата, след което не изпусна контрола върху мача и затвори двубоя в три части след 2 часа игра.





Двамата съперници направиха почти еднакъв брой уинъри - 23 за Синер и 24 за Гофен, но италианецът допусна много по-малко непредизвикани грешки: 27:43.

Ruthless from @janniksin



The 19 year old is the first men's winner of 2020 @rolandgarros, defeating No. 11 seed Goffin 7-5 6-0 6-3! pic.twitter.com/HWrKiuvBnh