Моторни спортове Тежък инцидент прекрати предварително спринта от Ф2 в Сочи 27 септември 2020 | 12:04 Прочетена 420 0



копирано

Тежък инцидент на трети завой между Джак Ейткен (Campos) и Лука Гиото (Hitech) доведе до предварителното прекратяване на спринтовото състезание от десетия състезателен уикенд за сезона във Формула 2 за 2020 година. За щастие и двамата пилоти излязоха невредими от своите автомобили, които бяха неузнаваеми. Race will not be restarted #RussianGP #F2 pic.twitter.com/brqr6mKuf4 — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020 Състезанието на пистата „Сочи“ в Русия бе спряно в седмата обиколка, като крайните резултати бяха базирани на резултатите от края на петата, като това донесе първа победа в шампионата на китайския пилот Гуна-Ю Джоу (UNI-Virtuosi), докато втори и трети останаха съответно Никита Мацепин (Hitech) и вчерашният победител Мик Шумахер (Prema). Прекратяването на състезанието преди изминаването на 75% от предвидените 21 обиколки, доведе и до раздаването на само половината точки на пилотите, завършили на първите осем позиции. RED FLAG (LAP 7/21)



Both Aitken and Ghiotto walk away from their Turn 3 incident#RussianGP #F2 pic.twitter.com/MDRTc4tTLr — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020 Шумахер направи много силно потеглян от своята осма позиция и още на спирането за втория завой вече бе четвърти, след което триумфира във великолепна битка срещу Ейткен в борбата за третото място. В нея двамата изминаха целият трети сектор гума до гума, като това се оказа ключово за германеца, който увеличи своя аванс на върха на класирането при пилотите на 22 точки пред Калъм Илот (UNI-Virtuosi)¸ който днес остана едва седми след много трудни първи обиколки. Британецът все пак се изкачи с едно място, след като завършилият пети Джехан Дарувала (Carlin) получи петсекундно наказание за не спазване на инструкциите за връщане на пистата след пропускане на втория завой. TOP TEN



Taken on countback from Lap 5, here's how the top 10 finished#RussianGP #F2 pic.twitter.com/JuDzLQB9Xo — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020 До края на сезона във Формула 2 остават само два състезателни уикенда, като и двата ще се проведат на пистата „Сахир“ в Бахрейн. Първият от тях, който ще използва традиционната „Гран При“ конфигурация на трасето ще се проведе между 27 и 29 ноември, а вторият, който ще е по „Периферната“ конфигурация ще е от 4 до 6 декември.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 420

1