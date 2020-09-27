Лидерът на Северозапад ще защитава първото място в град Левски

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Трета лига
Днешният осми кръг на Северозападната Трета лига предлага поредните интригуващи битки.
Безспорно най-интересния двубой се очаква да е в град Левски, където едноименния тим излиза срещу лидера Ботев II (Враца). Гостите са най-резултатния отбор от началото на сезона и до момента нямат загуба. Левскарите обаче разполагат с добър потенциал, за който само загатнаха в определени периоди на изминалите мачове. Ако в предстоящата битка разгърнат възможностите си, селекцията на Любен Любенов ще изживее трудни моменти.
Мъчно се очертава да бъде гостуването на друг челник – Вихър (Славяново) в Дряново. До момента местният Локомотив се движи в Топ 6. Разполага и с футболисти, по чийто сили е извоюването трите точки в тази среща. Гостите обаче едва ли ще се уплашат. Те могат да бият всеки съперник в групата и няма да е изненада ако си тръгнат с успех от балканското градче.
В Свищов ще премерят сили типично „домакинският“ Академик и винаги трудния за преодоляване Павликени.
След като повали ФК Севлиево от върха, Янтра (Полски Тръмбеш) гостува на стадион „Ивайло“, където ще мери сили с Етър II (Велико Търново). Опитен треньор, какъвто е Петър Кръстев ще направи всичко за да надхитри домакините. Ще е тежко на малките „боляри“ и заради напрежението, което ги съпътства, когато играят пред своите фенове. В изминалите мачове, те се представят по-добре в гостуванията си.
Здрав двубой се очаква и в Козлодуй, където Първа атомна приема Партизан (Червен бряг). Домакините ще преследват трите точки с цената на всичко. Партизан обаче играе по-добре извън Червен бряг.
Успех за гостите се очаква в Трявна, където гостува Дреновец и във Видин на мача Бдин – Левски (Лом).
На противоположния полюс са прогнозите за срещите Спартак (Плевен) – Пещера (Галата) и Севлиево (Севлиево) – Локомотив (Мездра), в които ще е огромна изненада ако домакините не спечелят.
Северозападна Трета лига –VIII кръг
27 септември 2020 г., неделя, 17:00 часа:
БДИН (Видин) – ЛЕВСКИ (Лом)
Главен съдия – Никола Петров
Асистенти – Венцислав Банчев и Ивайло Петров (тримата от Ловеч)
Четвърти съдия – Ивайло Тодоров (Монтана)
Делегат – Милен Бельов (Враца)
АКАДЕМИК (Свищов) – ПАВЛИКЕНИ (Павликени)
Главен съдия – Александър Марков (Велико Търново)
Асистенти – Милен Арабаджиев (Велико Търново) и Николай Иванов (Ловеч)
Четвърти съдия – Тихомир Маринов (Ловеч)
Делегат – Николай Николов (Ловеч)
ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй) – ПАРТИЗАН (Червен бряг)
Главен съдия – Петър Иванов
Асистенти – Николай Михайлов и Веселин Найденов (тримата от Монтана)
Четвърти съдия – Николай Недков (Видин)
Делегат – Иван Маринов (Видин)
ЛЕВСКИ (Левски) – БОТЕВ II (Враца)
Главен съдия – Михаел Павлов (Велико Търново)
Асистенти – Даниел Йорданов (Велико Търново) и Даниел Цолов (Монтана)
Четвърти съдия – Венислав Живков (Монтана)
Делегат – Ивайло Илиев (Монтана)
ТРЯВНА (Трявна) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)
Главен съдия – Стилян Колев Станислав Ставров
Асистенти – Михаел Денчев (Габрово) и Недялко Матанов (Велико Търново)
Четвърти съдия – Илия Семов (Габрово)
Делегат – Николай Владимиров (Габрово)
СПАРТАК (Плевен) – ПЕЩЕРА (Галата)
Главен съдия – Росен Гановски
Асистенти – Илиян Маронов и Ивайло Данчев
Четвърти съдия – Славян Добрев
Делегат – Емил Младенов (всички от Враца)
СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ЛОКОМОТИВ (Мездра)
Главен съдия – Владимир Кирилов
Асистенти – Георги Георгиев и Светослав Моллов
Четвърти съдия – Ивайло Благоев
Делегат – Тони Вашков (всички от Плевен)
ЕТЪР II (Велико Търново) – ЯНТРА (Полски Тръмбеш)
Главен съдия – Станимир Тодоров
Асистенти – Даниел Ников и Никифор Велков (тримата от Габрово)
Четвърти съдия – Станислав Ставров (Велико Търново)
Делегат – Илиян Киряков (Велико Търново)
ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ВИХЪР (Славяново)
Главен съдия – Георги Гинчев
Асистенти – Георги Дойнов и Ивайло Атанасов
Четвърти съдия – Георги Ананиев
Делегат – Никола Атанасов (всички от Велико Търново)
Голмайстори
8 – Тихомир Кънев – Севлиево;
6 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново);
5 – Виктор Василев – Ботев II (Враца), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг), Атанас Георгиев – Пещера (Галата);
4 – Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Момчил Савов – Локомотив (Дряново), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Ивайло Емилов Иванов, Айвън Ангелов – Спартак (Плевен), Георги Стоянов – Дреновец;
3 – Мирослав Маринов – Ботев II (Враца), Йоан Петков, Константин Генков – Вихър (Славяново), Стефан Гинчев, Красен Славчев – Павликени, Ивайло Раденцов, Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Рангел Абушев, Мариян Огнянов – Левски (Лом), Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Преслав Петков, Сонер Хюсеин – Академик (Свищов), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски);
2 – Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Добрин Петров – Севлиево, Цветан Петров – Вихър (Славяново), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Александър Младенов – Спартак (Плевен), Йордан Йорданов, Георги Цеков – Левски (Лом), Мартин Колев – Академик (Свищов), Янислав Илиев – Янтра (Полски Тръмбеш), Калоян Цветков – Дреновец, Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй), Светослав Валериев Ангелов – Локомотив (Мездра);
1 – Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II (Враца), Станислав Иванов, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Николай Банов, Алекс Георгиев – Севлиево, Цветомир Додуров, Йордан Петев Йорданов, Николай Какамъков – Павликени, Константин Йорданов, Георги Колев – Локомотив (Дряново), Иво Иванов, Александър Скорчев, Стивън Славков, Петър Ванков – Спартак (Плевен), Александър Веселинов, Цветин Неделчев, Гален Ненов – Левски (Лом), Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Брайан Стоянов, Петър Димитров – Локомотив (Мездра), Станислав Белчев, Денил Селимински, Димитър Георгиев, Георги Илиев – Дреновец, Станислав Антонов, Милен Тонев, Кристиян Тафраджийски, Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Ростислав Данчев, Тихомир Антонов, Александър Миланов, Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Преслав Антонов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Кристиян Иванов, Иван Филипов, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Веселин Кърлиев, Десислав Атанасов, Георги Йорданов, Пламен Венелинов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй), Альоша Илиев – Пещера (Галата), Васил Андреев, Александър Дамянов – Трявна
Автоголове
1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг)
Временно класиране
1. Ботев II (Враца) 6 1 0 19:4 19
2. Севлиево (Севлиево) 6 0 1 15:2 18
3. Вихър (Славяново) 6 0 1 16:5 18
4. Спартак (Плевен) 4 0 3 20:8 12
5. Левски (Лом) 3 3 0 13:2 12
6. Павликени (Павликени) 3 2 2 9:7 11
7. Етър II (Велико Търново) 3 2 2 8:9 11
8. Партизан (Червен бряг) 3 1 3 10:14 10
9. Локомотив (Дряново) 3 0 3 11:10 9
10. Янтра (Полски Тръмбеш) 2 3 2 6:8 9
11. Дреновец (Дреновец) 2 2 2 10:14 8
12. Левски (Левски) 1 4 2 10:10 7
13. Академик (Свищов) 2 0 4 10:14 6
14. Локомотив (Мездра) 1 2 3 4:7 5
15. Първа атомна (Козлодуй) 1 1 5 9:13 4
16. Пещера (Галата) 1 1 4 6:16 4
17. Трявна (Трявна) 0 2 4 2:13 2
18. Бдин (Видин) 0 0 6 0:22 0
Други отложени мачове:
От 2 кръг:
Левски (Лом) - Локомотив (Мездра)
(довършителен ремонт на стадиона в Лом)
От 5 кръг:
Дреновец (Дреновец) - Академик (Свищов)
(играч на гостите с положителна COVID-19 проба)
От 7 кръг:
Локомотив (Дряново) - Бдин (Видин)
(част от футболистите на домакините са участвали в работнически турнир)
Пещера (Галата) - Трявна (Трявна)
(ВиК ремонт на стадиона в с.Галата)
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