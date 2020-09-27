Трета лига

Лидерът на Северозапад ще защитава първото място в град Левски

27 септември 2020 | 10:40 - Обновена
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Лидерът на Северозапад ще защитава първото място в град Левски
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Днешният осми кръг на Северозападната Трета лига предлага поредните интригуващи битки.

Безспорно най-интересния двубой се очаква да е в град Левски, където едноименния тим излиза срещу лидера Ботев II (Враца). Гостите са най-резултатния отбор от началото на сезона и до момента нямат загуба. Левскарите обаче разполагат с добър потенциал, за който само загатнаха в определени периоди на изминалите мачове. Ако в предстоящата битка разгърнат възможностите си, селекцията на Любен Любенов ще изживее трудни моменти.

Мъчно се очертава да бъде гостуването на друг челник – Вихър (Славяново) в Дряново. До момента местният Локомотив се движи в Топ 6. Разполага и с футболисти, по чийто сили е извоюването трите точки в тази среща. Гостите обаче едва ли ще се уплашат. Те могат да бият всеки съперник в групата и няма да е изненада ако си тръгнат с успех от балканското градче.

В Свищов ще премерят сили типично „домакинският“ Академик и винаги трудния за преодоляване Павликени.

След като повали ФК Севлиево от върха, Янтра (Полски Тръмбеш) гостува на стадион „Ивайло“, където ще мери сили с Етър II (Велико Търново). Опитен треньор, какъвто е Петър Кръстев ще направи всичко за да надхитри домакините. Ще е тежко на малките „боляри“ и заради напрежението, което ги съпътства, когато играят пред своите фенове. В изминалите мачове, те се представят по-добре в гостуванията си.

Здрав двубой се очаква и в Козлодуй, където Първа атомна приема Партизан (Червен бряг). Домакините ще преследват трите точки с цената на всичко. Партизан обаче играе по-добре извън Червен бряг.

Успех за гостите се очаква в Трявна, където гостува Дреновец и във Видин на мача Бдин – Левски (Лом).

На противоположния полюс са прогнозите за срещите Спартак (Плевен) – Пещера (Галата) и Севлиево (Севлиево) – Локомотив (Мездра), в които ще е огромна изненада ако домакините не спечелят.

 

 

 

Северозападна Трета лига –VIII кръг

 

27 септември 2020 г., неделя, 17:00 часа:

 

БДИН (Видин)ЛЕВСКИ (Лом)

Главен съдия – Никола Петров

Асистенти – Венцислав Банчев и Ивайло Петров (тримата от Ловеч)

Четвърти съдия – Ивайло Тодоров (Монтана)

Делегат – Милен Бельов (Враца)

 

АКАДЕМИК (Свищов) ПАВЛИКЕНИ (Павликени)

Главен съдия – Александър Марков (Велико Търново)

Асистенти – Милен Арабаджиев (Велико Търново) и Николай Иванов (Ловеч)

Четвърти съдия – Тихомир Маринов (Ловеч)

Делегат – Николай Николов (Ловеч)

 

ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй)ПАРТИЗАН (Червен бряг)

Главен съдия – Петър Иванов

Асистенти – Николай Михайлов и Веселин Найденов (тримата от Монтана)

Четвърти съдия – Николай Недков (Видин)

Делегат – Иван Маринов (Видин)

 

ЛЕВСКИ (Левски) – БОТЕВ II (Враца)

Главен съдия – Михаел Павлов (Велико Търново)

Асистенти – Даниел Йорданов (Велико Търново) и Даниел Цолов (Монтана)

Четвърти съдия – Венислав Живков (Монтана)

Делегат – Ивайло Илиев (Монтана)

 

ТРЯВНА (Трявна) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)

Главен съдия – Стилян Колев Станислав Ставров

Асистенти – Михаел Денчев (Габрово) и Недялко Матанов (Велико Търново)

Четвърти съдия – Илия Семов (Габрово)

Делегат – Николай Владимиров (Габрово)

 

СПАРТАК (Плевен) – ПЕЩЕРА (Галата)

Главен съдия – Росен Гановски

Асистенти – Илиян Маронов и Ивайло Данчев

Четвърти съдия – Славян Добрев

Делегат – Емил Младенов (всички от Враца)

 

СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ЛОКОМОТИВ (Мездра)

Главен съдия – Владимир Кирилов

Асистенти – Георги Георгиев и Светослав Моллов

Четвърти съдия – Ивайло Благоев

Делегат – Тони Вашков (всички от Плевен)

 

ЕТЪР II (Велико Търново) – ЯНТРА (Полски Тръмбеш)

Главен съдия – Станимир Тодоров

Асистенти – Даниел Ников и Никифор Велков (тримата от Габрово)

Четвърти съдия – Станислав Ставров (Велико Търново)

Делегат – Илиян Киряков (Велико Търново)

 

ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ВИХЪР (Славяново)

Главен съдия – Георги Гинчев

Асистенти – Георги Дойнов и Ивайло Атанасов

Четвърти съдия – Георги Ананиев

Делегат – Никола Атанасов (всички от Велико Търново)

 

 

 

 

 

Голмайстори

8 – Тихомир Кънев – Севлиево;

6 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново);

5 – Виктор Василев – Ботев II (Враца), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг), Атанас Георгиев – Пещера (Галата);

4 – Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Момчил Савов – Локомотив (Дряново), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Ивайло Емилов Иванов, Айвън Ангелов – Спартак (Плевен), Георги Стоянов – Дреновец;

3 – Мирослав Маринов – Ботев II (Враца), Йоан Петков, Константин Генков – Вихър (Славяново), Стефан Гинчев, Красен Славчев – Павликени, Ивайло Раденцов, Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Рангел Абушев, Мариян Огнянов – Левски (Лом), Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Преслав Петков, Сонер Хюсеин – Академик (Свищов), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски);

2 – Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Добрин Петров – Севлиево, Цветан Петров – Вихър (Славяново), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Александър Младенов – Спартак (Плевен), Йордан Йорданов, Георги Цеков – Левски (Лом), Мартин Колев – Академик (Свищов), Янислав Илиев – Янтра (Полски Тръмбеш), Калоян Цветков – Дреновец, Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй), Светослав Валериев Ангелов – Локомотив (Мездра);

1 – Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II (Враца), Станислав Иванов, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Николай Банов, Алекс Георгиев – Севлиево, Цветомир Додуров, Йордан Петев Йорданов, Николай Какамъков – Павликени, Константин Йорданов, Георги Колев – Локомотив (Дряново), Иво Иванов, Александър Скорчев, Стивън Славков, Петър Ванков – Спартак (Плевен), Александър Веселинов, Цветин Неделчев, Гален Ненов – Левски (Лом), Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Брайан Стоянов, Петър Димитров – Локомотив (Мездра), Станислав Белчев, Денил Селимински, Димитър Георгиев, Георги Илиев – Дреновец, Станислав Антонов, Милен Тонев, Кристиян Тафраджийски, Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Ростислав Данчев, Тихомир Антонов, Александър Миланов, Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Преслав Антонов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Кристиян Иванов, Иван Филипов, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Веселин Кърлиев, Десислав Атанасов, Георги Йорданов, Пламен Венелинов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй), Альоша Илиев – Пещера (Галата), Васил Андреев, Александър Дамянов – Трявна

 

Автоголове

1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг)

 

 

 

 

Временно класиране

1. Ботев II (Враца) 6 1 0 19:4 19

2. Севлиево (Севлиево) 6 0 1 15:2 18

3. Вихър (Славяново) 6 0 1 16:5 18

4. Спартак (Плевен) 4 0 3 20:8 12

5. Левски (Лом) 3 3 0 13:2 12

6. Павликени (Павликени) 3 2 2 9:7 11

7. Етър II (Велико Търново) 3 2 2 8:9 11

8. Партизан (Червен бряг) 3 1 3 10:14 10

9. Локомотив (Дряново) 3 0 3 11:10 9

10. Янтра (Полски Тръмбеш) 2 3 2 6:8 9

11. Дреновец (Дреновец) 2 2 2 10:14 8

12. Левски (Левски) 1 4 2 10:10 7

13. Академик (Свищов) 2 0 4 10:14 6

14. Локомотив (Мездра) 1 2 3 4:7 5

15. Първа атомна (Козлодуй) 1 1 5 9:13 4

16. Пещера (Галата) 1 1 4 6:16 4

17. Трявна (Трявна) 0 2 4 2:13 2

18. Бдин (Видин) 0 0 6 0:22 0

 

 

Други отложени мачове:

От 2 кръг:

Левски (Лом) - Локомотив (Мездра)

(довършителен ремонт на стадиона в Лом)

От 5 кръг:

Дреновец (Дреновец) - Академик (Свищов)

(играч на гостите с положителна COVID-19 проба)

От 7 кръг:

Локомотив (Дряново) - Бдин (Видин)

(част от футболистите на домакините са участвали в работнически турнир)

Пещера (Галата) - Трявна (Трявна)

(ВиК ремонт на стадиона в с.Галата)

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Спортни новини		 Прочетена 76

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                  Викат Доминик Янков в националния
                
                
                  Викат Доминик Янков в националния

                 
                
              

              

                
                  
                  Черно море не може да си позволи нов провал
                
                
                  Черно море не може да си позволи нов провал

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Кариана с историческо постижение, Арда гони ...
08 май 2018

Лидерът в Северозападната Трета лига Кариана (Ерден) официализира историческата си първа промоция в професионалния футбол този уикенд. Момчетата на старши треньора Атанас Джамбазки го направиха по повече от категоричен ...









							
							
						

						
						






 Хищника: Нямам търпение отново да съм на терена, ...
10 април 2020

Една от емблематичните фигури на Югоизточната Трета лига Андрей Атанасов - Хищника се надява съвсем скоро футболът в България и по света да се завърне. Нападателят на Атлетик (Куклен) разказа пред Sportal.bg за ...









							
							
							
						


          

            

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                  Министър Димитров: Протестът ще постигне омраза и раздори
                
                
                  Министър Димитров: Протестът ще постигне омраза и раздори

                
              

              

                
                  Защо криминалният психолог Тодор Тодоров влиза в партията на Цветанов?
                
                
                  Защо криминалният психолог Тодор Тодоров влиза в партията на Цветанов?

                
              

              

                
                  Марияна Николова благодари на българите, избрали да почиват у нас
                
                
                  Марияна Николова благодари на българите, избрали да почиват у нас

                
              

              

                
                  Икономист разкри при каква ситуация ще  изчезнат сезонните работни места
                
                
                  Икономист разкри при каква ситуация ще  изчезнат сезонните работни места

                
              

              

                
                  Експерт посочи коя кръвна група е с по-нисък риск за COVID-19 
                
                
                  Експерт посочи коя кръвна група е с по-нисък риск за COVID-19 

                
              

              

                
                  Психолингвист: Нелогично е хората на площада да са без маски, а децата в училище - да
                
                
                  Психолингвист: Нелогично е хората на площада да са без маски, а децата в училище - да

                
              

              

                
                  Ето къде са новите заразени с COVID-19 в страната
                
                
                  Ето къде са новите заразени с COVID-19 в страната

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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