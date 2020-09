НБА Краля сложи край на приказката на Денвър (видео) 27 септември 2020 | 07:33 - Обновена Прочетена 808 0



Краля вкара 38 точки, към които добави 16 асистенции и 10 борби. Това беше негов 27-и "трипъл-дабъл" в плейофите, а доминацията му се усети най-силно в последната четвърт, когато Денвър на няколко пъти се доближи до съперника, но не успя да осъществи обрат.

King of the Elimination Game pic.twitter.com/ioCfmMN9Ot — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 27, 2020 ЛеБрон ще играе на финали за 10-и път като е едва четвъртият играч в историята с подобно постижение. Той имаше 8 поредни участия в серии за титлата с Маями и Кливланд, преди поредицата му да бъде прекъсната през миналия сезон - негов дебютен в ЛА Лейкърс.



"Езерняците" са на финал за общо 32-и път. Те спечелиха последната си до момента 16-а титла през 2010 година срещу Бостън Селтикс. Сега съперник на ЛеБрон ще е или Бостън, или Маями Хийт. "Горещите" водят в серията на Изток с 3-2.

