ММА Ян Блахович напердаши Доминик Рейес и спечели шампионския пояс в лека-тежка категория 27 септември 2020 | 07:12 - Обновена Прочетена 320 0



#AndTheNew: Jan Blachowicz



Europe has a new UFC champion! What a performance! #UFC253 pic.twitter.com/PVnrGpzxRC — UFC on BT Sport (@btsportufc) September 27, 2020

Превъзходството в октагона на Блахович беше категорично, като той нанесе дори видими тежки поражения на Рейес, считан за лек фаворит преди сблъсъка, тъй като преди няколко месеца проведе равностоен дуел с Джоунс и според мнозина дори победи краля на 93-килограмовите. Технически нокаут в последните 20-ина секунди на втория рунд обаче ознаменува триумфа на новия шампион от Полша.

Jan Blachowicz undisputed LHW champion. monster pic.twitter.com/kMu1mzm2oS — antony starr fan (@DieLigt) September 27, 2020



YOUR NEW LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPION



Jan Blachowicz (+230) KOs Reyes in round 2



(via @ufc)pic.twitter.com/JnIXNmQgNv — br_betting (@br_betting) September 27, 2020 Рейес нанесе първия солиден ляв прав в лицето на опонента си, но иначе началото и за двамата беше предпазливо. Блахович се опитваше с кикове да трупа "точки" в очите на съдиите и да отслабва съпротивата на съперника. Полякът изглеждаше наранен от кик в корема, но после направи избухване с две леви крошета, като междувременно с два лоукика в ребрата отстрани направи сериозна синина на Рейес. Блахович продължи с опитите с юмруци да нарани претендент номер 1 в ранглистата, който пък не осъществяваше никакви значими атаки. Рейес скъси дистанция и се впусна в размени, при които обаче не можа да нанесе чисто попадение с кроше или ъперкът. С десен прав и ляво кроше полякът разкървави сериозно и вероятно счупи носа на съперника, а 25 секунди преди края на рунда ожесточената атака продължи с нокдаун. Реферът Кевин Сатаки осъзна, че трябва бързо да се намеси и да предотврати по-значителен граунд-енд-паунд, приключвайки битката категорично в полза на Блахович. JE PREND LE BLACHOWICZ TRAIN



AND NEW #UFC253 pic.twitter.com/Q81Gmpf3fW — & (@ufc_co) September 27, 2020

