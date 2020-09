Англия Кариус няма да е част от Ливърпул и този сезон 26 септември 2020 | 19:32 - Обновена Прочетена 317 0



копирано





По-рано днес един от директорите в столичния клуб - Оливер Рюнерт, намекна за постигнато споразумение за привличането на нов футболист, но не разкри името му.



След кошмарния за Кариус финал в Шампионската лига през 2018 г. той беше преотстъпен за два сезона в

Kepa to Karius when they meet each other at a goaLkeeping summit #CHELIV pic.twitter.com/q0lW18MBwO — Iseunife The First (@Shawnifee) September 20, 2020

Той има договор с Ливърпул до лятото на 2022 г. и Ненавижданият от запалянковците на Ливърпул Лорис Кариус е пред раздяла с клуба. Според германските медии той се завръща в Бундеслигата, където ще пази за Унион (Берлин) . По информация на “Кикер” става дума за едногодишен наем.По-рано днес един от директорите в столичния клуб - Оливер Рюнерт, намекна за постигнато споразумение за привличането на нов футболист, но не разкри името му.След кошмарния за Кариус финал в Шампионската лига през 2018 г. той беше преотстъпен за два сезона в Бешикташ . Там обаче германецът също не се радваше на добри дни и в един момент дори прекрати контракта с турците заради неизплатени заплати.Той има договор с Ливърпул до лятото на 2022 г. и Юрген Клоп предпочиташе да го продаде, но в крайна сметка ще трябва да се задоволи само с нов наем.

Още по темата

0



копирано

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 317

1