Коста по-тежък от Адесаня на кантара преди UFC 253

Мина кантарът преди събитието UFC 253 , което ще се проведе само след 1 ден в Абу Даби на остров Яс. Израел Адесаня и Пауло Коста , които ще се бият в главната среща, минаха успешно претеглянето и срещата им е официална.



Адесаня беше по-лек и тежеше 83.46 килограма, а бразилецът закова 83.91 килограма. Зубайра Тухугов и Лудовит Клейн се провалиха на кантара и ще трябва да се разделят с част от парите, които ще заработят. Ето видео от претеглянето, както и останалите резултати:



Главна карта:



Israel Adesanya (184/ 83.46 кг.) vs. Paulo Costa (185/ 83.91 кг.)

Dominick Reyes (205/ 92.98 кг.) vs. Jan Blachowicz (205/ 92.98 кг.)

Kai Kara-France (126/ 57.15 кг.) vs. Brandon Royval (126/ 57.15 кг.)

Ketlen Vieira (136/ 61.68 кг.) vs. Sijara Eubanks (136/ 61.68 кг.)

Hakeem Dawodu (145/ 65.77 кг.) vs. Zubaira Tukhugov (150/ 68.03 кг.)



Brad Riddell (156) vs. Alex da Silva Coelho (156)

Diego Sanchez (170) vs. Jake Matthews (170)

Shane Young (146) vs. Ludovit Klein (150 *missed weight)

William Knight (205) vs. Aleksa Camur (206)



Ранни прелими:



Juan Espino (255) vs. Jeff Hughes (258)

Khadis Ibragimov (206) vs. Danilo Marques (206)





