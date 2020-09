Сензацията Музети не спира с победите и грабна трофей

18-годишният италианец Лоренцо Музети продължава с блестящите си изяви на корта. Тийнейджърът, който удиви тенис обществеността с представянето си на “Мастърс”-а в Рим, спечели първата в кариерата си титла от веригата “Чалънджър”. На финала на турнира във Форли с награден фонд 88 520 евро получилият “уайлд кард” Музети надви след два тайбрека бразилския квалификант Тиаго Монтейро - 7:6 (2), 7:6 (5).

Musetti arrived at the Rome ATP M1000 without a single victory over a top 100 player. 6 of his last 7 wins have been against top 100 players.