Морбидели с първи пол-позишън в MotoGP

Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) записа своят първи пол-позишън в MotoGP, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Каталуния.

Италианецът, който преди две седмици записа своята първа победа в кралския клас по време на надпреварата за Гран При на Сан Марино, записа време от 1:38.798, като по този начин бе единственият състезател, слязъл под 1:39 за обиколка на „Каталуния“.

Втори на стартовата решетка в утрешния ден ще се нареди съотборникът на Морбидели, Фабио Куартараро, който остана на 0.210 от времето на Морбидели. Въпреки че ще стартира от втора позиция, французинът има повод за радост, тъй като лидерът в генералното класиране Андреа Довициозо (Ducati) остана едва 17-ти днес, което ще даде шанс на Куартараро да си върне водачеството в шампионата, което той загуби в първия уикенд на „Мизано“. Последен на първа редица утре ще застане Валентино Роси (Yamaha), който по-рано днес потвърди, че ще остане в кралския клас поне още една година.

Позициите на втората редица ще бъдат заети от Джак Милър (Pramac Ducati), Маверик Винялес (Yamaha) и Йоан Зарко (Avintia Ducati), а на третата ще се наредят Пол Еспаргаро (KTM), Жоан Мир (Suzuki) и Данило Петручи (Ducati). Последни във втората фаза на квалификацията останаха Брад Биндър (KTM), Такааки Накагами (LCR Honda) и Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), които ще си разделят четвъртата стартова редица.

Зад тях останалите места ще бъдат заети съответно от Алекс Ринс (Suzuki), Франческо Баная (Pramac Ducati), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Довициозо, Алекс Маркес (Repsol Honda), Икер Лекуона (Tech 3 KTM), Щефан Брадъл (Repsol Honda), Брадли Смит (Aprilia) и Тито Рабат (Avintia Ducati), които отпаднаха в първата част на квалификационната сесия.

Утрешната надпревара за Гран При на Каталуния стартира от 16:00 часа българско време.