Клей Томпсън се завърна на паркета (видео)

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Клей Томпсън направи първата си пълна тренировка от 470 дни насам. 30-годишният стрелец се включи в летните занимания на “войните” на пълни обороти за първи път, откакто скъса кръстни връзки по време на финалите на НБА през миналия сезон.

