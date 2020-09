Моторни спортове Валентино Роси остава в MotoGP и през 2021 година 26 септември 2020 | 13:58 - Обновена Прочетена 571 0



копирано

Деветкратният световен шампион по мотоциклетизъм Валентино Роси ще продължи своята състезателна кариера поне още една година, след като по-рано днес той подписа договор с отбора на Petronas Yamaha SRT в клас MotoGP. BREAKING: ROSSI RACES ON! @ValeYellow46 joins @sepangracing as fairytale career with Yamaha continues! #MotoGP | https://t.co/qs5ZA07Ezx — MotoGP™ (@MotoGP) September 26, 2020 По този начин Доктора си осигури 21-ви сезон в кралския клас на мотоциклетната гран при, където има завоювани седем световни титли, последната от които през далечната 2009 година. Въпреки че Роси ще кара в сателитен отбор, той ще се ползва с пълна заводска подкрепа от страна на Yamaha, където прекара 15 от последните си 17 сезона в MotoGP. „От името на Petronas Yamaha SRT и всичките ни партньори искам да заявя, че е огромна привилегия за нас да посрещнем Валентино Роси – пилот, който няма нужда от представяне – като част от отбора за следващия сезон. Неговият опит ще бъде много ценен актив за нашия отбор, който ще е в едва своя трети сезон в MotoGP през 2021 година и сме сигурни, че ще научим много от Валентино. В същото време, ние ще направим всичко възможно да му помогнем да бъде конкурентно способен и да оправдаем доверието, което той ни гласува. Готови сме за това предизвикателство“, коментира шефът на отбора, Разлан Разали. Same Vale, different colours...



The legend continues pic.twitter.com/AQ3y7R99HQ — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) September 26, 2020 В малайзийския отбор, Роси ще си партнира със своето протеже Франко Морбидели, който само преди две седмици записа своята първа победа в кралския клас по време на надпреварата за Гран При на Сан Марино на пистата „Мизано“.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 571

1