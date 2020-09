Тенисистка с любопитно и смело решение при мачбол (видео)

Румънската тенисистка Моника Никулеску влезе по ефектен начин в основната схема на “Ролан Гарос”. Заемащата 141-о място в ранглистата на WTA ветеранка надви в последния трети кръг на квалификациите друга опитна тенисистка - Вера Звонарьова. Никулеску се наложи над руската си съперничка с 6:0, 3:6, 6:3, а при поредния си мачбол при 5:3 в третия сет изненада Звонарьова със сервис отдолу. Този ход донесе успех на румънката, която спечели точката, а с това и мача.

Niculescu serves an underarm to win the match point against Zvonareva. In the third set, she went from 5-1 and MPs up to 5-4 and BP down.#RG20 pic.twitter.com/wPICEepV15