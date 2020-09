Куартараро най-бърз след третата тренировка на "Каталуния"

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) записа най-доброто време след първите три свободни тренировки преди Гран При на Каталуния в клас MotoGP. Французинът постави резултат от 1:39.418, с което остана на 0.054 пред своя бъдещ съотборник в Yamaha Маверик Винялес (Yamaha).

Трети с изоставане от 0.089 спрямо Куартараро завърши победителят в Гран При на Щирия по-рано тази година Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), а петицата запълниха Данило Петручи (Ducati) и Йоан Зарко (Avintia Ducati).

Spectacular from @ValeYellow46!



Not the fastest way through Turn 10, but it's certainly cool to watch!!! #CatalanGP pic.twitter.com/qoROVKLCJ1 — MotoGP™ (@MotoGP) September 26, 2020

Останалите пет места, които дават право на директно участие във втората – решителна част на квалификацията по-късно днес бяха заети от Пол Еспаргаро (KTM), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Валентино Роси (Yamaha), Брад Биндър (KTM) и Жоан Мир (Suzuki). Това прати в борбата за финалните две места във втората квалификация лидерът в световния шампионат Андреа Довициозо (Ducati). Той остана на 13-та позиция в общото класиране с изоставане от 0.101 от десетия – Мир.

Освен Довициозо, в квалификацията едно участие още ще вземат и Франческо Баная (Pramac Ducati), Джак Милър (Pramac Ducati), Алекс Ринс (Suzuki), Такааки Накагами (LCR Honda), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Брадли Смит (Aprilia), Алекс Маркес (Repsol Honda), Тито Рабат (Avintia Ducati), Икер Лекуона (Tech 3 KTM) и Щефан Брадъл (Repsol Honda).

Квалификацията преди осмия кръг за сезона в MotoGP стартира в 15:10 часа българско време.