Моторни спортове Шумахер с втора победа за сезона във Формула 2 26 септември 2020 | 11:49



Мик Шумахер (Prema) записа своя втори успех за сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание от десетия състезателен уикенд в шампионата, който се провежда на пистата в Сочи, Русия. Approval from the @F1 paddock @SchumacherMick @ScuderiaFerrari #RussianGP #F2 pic.twitter.com/OWof8eiHnd — Formula 2 (@FIA_F2) September 26, 2020 Синът на седемкратния световен шампион във Формула 1 потегли трети зад дуото на Carlin, Юки Цунода и Джехан Дарувала, като още преди първия завой той бе втори зад японеца, след което задържа позицията си в първата половина на 28-обиколковото състезание. Двамата лидери направиха заедно своите задължително влизане в бокса в края на осмия тур, като запазиха своите позициите. LAP 19/28



AMAZING MOVE



Schumacher switches back to sweep past Tsunoda for the lead!#RussianGP #F2 pic.twitter.com/5zlKuylgze — Formula 2 (@FIA_F2) September 26, 2020 След стоповете двамата започнаха бързо да настигат пилотите, които бяха избрали да стартират надпреварата със средно твърдите сликове на Пирели, като именно това позволи на Шумахер да изпревари Цунода, когато японеца се забава при изпреварването си на Артьом Маркелов (HWA). Същото направи и Калъм Илот (UNI-Virtuosi), който през цялото време се движеше на близко разстояние зад Шумахер и Цунода, но британецът не разчете добре износването на своите гуми във втория стинт и в опита си да изпревари и германеца той загуби страшно много сцепление. Това позволи на Цунода да си върне второто място с великолепна маневра от външната страна на дългия трети завой във финалния тур. Драмите на Илот на свършиха с изпреварването отстрана на японеца, тъй като много бързо за него се залепи и Лука Гиото (Hitech), като на финала разликата между двамата бе едва 0.025 в ползва на Илот. The difference between P3 and P4



Ilott holds on to a podium position from Ghiotto#RussianGP #F2 pic.twitter.com/Y8EPIKE1xY — Formula 2 (@FIA_F2) September 26, 2020 С днешната си победа, Шумахер увеличи своя аванс на върха в генералното класиране, като с актив от 186 точки, той води с 18 пред Илот, а трети на 41 пункта зад Шумахер е Кристиан Лунгард (ART), който днес не стигна до финала, след като стана жертва на традиционно меле във втория завой на старта. Четвърти с равен актив от точки с този на Лунгард е вторият от днес Цунода, докато на пет точки зад него е Роберт Шварцман (Prema), който имаше много разочароващо състезание пред родна публика и остана едва 11-ти. TOP TEN



That gap between P3 and P4 though...#RussianGP #F2 pic.twitter.com/eTkI1PfOwz — Formula 2 (@FIA_F2) September 26, 2020 В утрешната спринтова надпревара от пол-позишън ще потегли Гуан-Ю Джоу (UNI- Virtuosi), а компания на първа редица ще му прави Никита Мацепин (Hitech), който днес си извоюва седмото място на финала с атака в последния тур спрямо своя китайски съперник. Спринтовата надпревара на пистата в Сочи стартира в 10:55 часа българско време.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

