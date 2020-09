Други спортове НДК грейва в розово в подкрепа на Race for the Cure 2020 26 септември 2020 | 10:18 Прочетена 47 0



Националният дворец на културата (НДК) отново сближава хората и демонстрира солидарността си с обществено значими каузи чрез осветяване на фасадата в подкрепа на борбата с рак на гърда в неделя – 27.09.2020г.На 25, 26 и 27 септември за втора поредна година Фондация „Победи рака“ организира в България благотворителното спортно събитие за борба с рак на гърда Race for the Cure, с което да отпразнува живота. Тази година Race for the Cure приобщава своите герои с 5 км бягане, или 3 км ходене, като те избират точния момент, в който да се включат, както и къде да подарят своето движение: в кварталната градинка, в парка, в планината или пък на пътеката във фитнеса. Всеки може да се регистрира самостоятелно или да направи отбор от близки и приятели или колеги регистрацията се осъществява в платформата www.raceforthecure.eu/bg , в която са обединени повече от 30 европейски държави. 0



