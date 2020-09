Надал не е доволен от новите топки на "Ролан Гарос", Тийм също изрази колебания

Шампионът от тазгодишното издание на US Open Доминик Тийм изрази колебанията си от новите топки, с които ще играят тенисистите на започващия в неделя турнир от “Големия шлем” - “Ролан Гарос”. Организаторите на най-големия турнир на червени кортове решиха да спрат дългогодишното си партньорство с компанията “Babolat” и от тази година “Wilson” ще захранва турнира с топки.

“Топките “Babolat” ми бяха любими, защото пасваха идеално на моята игра, както и на тази на Надал. Те бяха хубави и бързи, докато новите ще бъдат по-бавни. Това със сигурност ще повлияе на резултатите”, коментира Тийм, а “Краля на клея” Рафа Надал също се присъедини към мнението му.

Rafael Nadal also believes that the new Wilson balls are "not the right ball" for clay tennis. He used them in Mallorca and they felt heavy then. In these cold, heavy conditions he called it "a bit dangerous" and can lead to injuries.



But he's there to accept and bring his best.