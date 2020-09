Играч на Минесота пропуска тренировки, за да снима филм

Крилото на Минесота Хуанчо Ернангомес няма да вземе участие в тренировките на тима през следващите две седмици, като причината за това е заснемато на филм. 24-годишният испанец ще стане част от филмовата продукция на “Netflix” - “Hustle”, където един от продуцентите е лидерът на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс. Известният актьор Адам Сандлър пък ще заеме две роли - актьор и продуцент.

Juancho Hernangomez will miss Timberwolves voluntary workouts to film a movie with Adam Sandler, per https://t.co/4JiDrjTZTJ pic.twitter.com/t3R0mKbAKX