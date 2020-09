Алън Айвърсън: Искам да видя Янис в Голдън Стейт

Слуховете за трансфер на суперзвездата Янис Адетокумбо извън Милуоки се засилиха след отпадането на “елените” от плейофите на НБА. Сред най-големите фаворити за подписа на 25-годишното крило се смятат Маями Хийт и Голдън Стейт Уориърс, а легендарният Алън Айвърсън сподели, че иска да види гръцкия национал в Оуклънд.

Allen Iverson really wants Giannis Antetokounmpo to join the Warriors https://t.co/NZiFvq8sPr pic.twitter.com/U42bVPbiEt