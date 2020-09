НБА Сиксърс имат план за привличането на Джеймс Хардън 25 септември 2020 | 16:36 Прочетена 388 0



Очертава се доста заета зима пред ръководството на Филаделфия. След като допуснаха разочароващо отпадане още в първия кръг на плейофите на НБА, Сиксърс решиха да освободят старши треньора Брет Браун от длъжността в тима. В последните дни се заговори и за потенциални опити на ръководството да се раздели с част от играчите си, като най-котираното име бе това на центъра Ал Хорфърд. Al Horford's college coach might want the big man to join him at his new job.https://t.co/tALMRNbPB1 — The Sixer Sense (@SixerSense) September 23, 2020 Колкото до треньорската позиция, за момента бившият наставник на Хюстън Рокетс Майк Д’Антони изглежда като фаворит за основното място на пейката на Фили. 69-годишният треньор реши да напусне след 4 години начело на “ракетите”, а от Сиксърс градят план, който също така да включва и звездата на Хюстън Джеймс Хардън. I’m hearing one of the reasons along with coaching that Sixers have a lot of interest in Mike D’Antoni is feeling with some in organization that he could help lure James Harden to Philly



Harden can become a free agent in 2 years and there is possibility of trade pic.twitter.com/gJVecCuhHN — John Clark (@JClarkNBCS) September 24, 2020 Според журналиста от NBC Sports Philadelphia Джон Кларк ръководството на Филаделфия смята да си осигури услугите на “Брадата” чрез помощта на Д’Антони, тъй като двамата се познават отлично от четиригодишната им съвместна работа в Тексас. Хардън може да стане свободен агент през лятото на 2022-а, като тогава ще е на 33-годишна възраст. Финансовата гледна точка също е обект на дискусия и е възможно да се стигне до размяна на някоя от звездите - Бен Симънс или Джоел Ембийд, тъй като със сигурност ще се стигне до проблеми с тавана на заплатите. 0



