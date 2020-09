Морбидели поведе след втората тренировка преди ГП на Каталуния

Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) записа най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието на Гран При на Каталуния в клас MotoGP. Италианецът постави резултат от 1:39.789, който му бе достатъчен да оглави общото класиране след двете подготвителни сесии в днешния ден.

Втори на 0.109 от победителя в Гран При на Сан Марино преди две седмици в общото класиране се нареди Йоан Зарко (Avintia Ducati), а тройката запълни Бради Биндър (KTM). Южноафрикенцът остана на само 0.010 от Зарко в борбата за второто място. Четвърти и пети се наредиха Маверик Винялес (Yamaha) и Такааки Накагами (LCR Honda), а шести остана най-бързият от първата сесия Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), който не успя да подобри своя сутрешен резултат.

A Honda resurgence! @alexmarquez73 and @takanakagami30 move into the top three! #CatalanGP pic.twitter.com/HDzMMMvWEB

Зад французина останалите места, които дават право на директно участие във втората фаза на квалификацията заемат Жоан Мир (Suzuki), Пол Еспаргаро (KTM), Алек Маркес (Repsol Honda) и Валентино Роси (Yamaha). Лидерът в световния шампионат Андреа Довициозо (Ducati) остана на едва 15-та позиция след края на днешните тренировки, след като подобно на Куартараро, той не успя да подобри сутрешния си резултат.

A Friday double for @sepangracing as @FrankyMorbido12 takes over in FP2!



Failure to improve this afternoon leaves championship leader @AndreaDovizioso outside the Q2 spots as it stands! @MonsterEnergy | #CatalanGP pic.twitter.com/OlyZJgpqWE