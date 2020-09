Антъни Джошуа става футболист след 2 седмици (снимка)

Боксовата суперзвезда Антъни Джошуа ще се превърне във футболист от 6 октомври.

Британският шампион ще бъде на разположение на геймърите в най-новото издание на видеоиграта FIFA 21, която излиза на пазара в началото на следващия месец. Джошуа ще бъде герой в режима “Volta Football”. Новината беше приета със смесени чувства от феновете, като бяха в двете крайности.

Anthony Joshua will feature as a playable character in the new EA Sports FIFA 21 game within the 'Volta Football' mode. pic.twitter.com/UQbXs20eex