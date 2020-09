Тенис Стефан Цветков: Ако всичко е наред, предстои най-силният турнир в София 25 септември 2020 | 15:41 Прочетена 167 0



За фурора на Цветана Пиронкова



Донякъде представянето бе изненада, но не и завръщането. Тя бе обявила преди пандемията, че има намерение да се завърне. Честно казано, аз си мислих, че ще продължи по друг път - деца, семеен живот... Но тя направи нещо страхотно. И ако продължи да го прави, ще има още интересни моменти с нея, сигурен съм. Стига обаче да има един нормален календар, какъвто в момента няма. Специално при жените положението е много тежко, отпаднаха турнири... Но това и дава време да се подготви и да тръгне с Откритото първенство на Австралия в един добър ритъм догодина.

За турнира в София



Това, че ще го има, е едно потвърждение на ангажимента ни въпреки несигурността и големия риск. За поредна година ще има възможност за изява на тенисистите, както и шанс за феновете да гледат голям тенис. Турнирът се утвърди като традиционен.



ATP е в тежко положение, много турнири се отказват и отпадат. Не излиза сметката на много места. Хубавото при нас е, че ако успеем да осигурим медицинския протокол - изключително стриктен, от 40 страници, и някоя медицинска служба да го админинистрира - няма да имаме проблем. Има отделяне в т.нар. балони, има си процедури, но ще проведем спокойно турнира. Надяваме се да е със зрители, вероятно на 50 процента от капацитета на залата, но това е засега само прогноза. Ситуацията е такава, че нещата са извън нашия контрол.



Каквото зависеше от нас, направихме. Точките от турнира в София ще важат преди финалния турнир в Лондон, а и това е последната надпревара преди него. За някои от играчите може и да няма значение, но за други ще е много важно това. Освен това няма друг турнир в същата седмица. Ние ще сме "хедлайн" - водещата новина в дните преди Лондон. А и с имената, които очакваме да дойдат... На 12 октомври ще ги обявим. Ако всичко е наред, тази година ще е най-силният турнир в София.

ATP е много стриктен, протоколът е изключително тежък. Трябва ни помощ от голяма болница за всичко - от пристигането на играчите, до осигуряването на "бабълите" за тях, до електрониката, консумативите, всичко. И така ще имаме и публика. А за мен публика трябва да има.



Колко е силен икономическият удар за тениса от пандемията?



Огромен е. И в тези условия, нашата световна тенис структура, която е толкова разпокъсана със седем отделни организации, става още по-неефективна. Ударът е голям. Големи загуби, отпаднали спонсори, играчите търпят поражения, турнирите, дори Шлемът. Случват се и много неща в тази ситуация, в тези месеци, не само свързани с пандемията. Предстои избор за някои позиции в борда на ATP, видяхме какво стана с асоциацията на Джокович, която се отдели. Предизвикателствата са много в световния тенис, а в тази ситуация става още по-тежко.



Ощетени са организаторите на турнири, местните асоциации на ниво ITF също. Ако още година продължи тази ситуация по света, ще фалират турнири. И цели турове, не само отделни турнири.



И въпреки това ние у нас се справяме. Календарът е изпълнен, нямаме и неприятни случаи със заразата засега. Сега остава в нашата градинка да настроим приоритетите така, че да съответстват на реалностите. Моделът на функциониране да бъде осъвременен, актуализиран, с нови комисии и нови хора. Да се отчита спадът в бюджетите на фирмите. Да се намери заместител - при нас това е тенис центърът и един попечителски фонд със съмишленици, който конкретно да подпомага за стипендиите на талантите.



И най-отпред да е турнирът като флагман, като лице на всичко това. Той е голямо предизвикателство още от първата година, в която го правим. Приходната част е прозрачна и ясна, а разходите са много. Заплащаме дори хотелите и храната, освен награден фонд, такси... Всеки град си прави сметката.



За тенденцията тенисът да е все по-масов сред децата и все по-популярен у нас



Има я тази тенденция, циклично е това нещо и се случва през определен период. А моята болка е именно там да успеем. Да се даде най-добрият продукт и най-доброто отношение на тези хора. Да са доволни и да се задържат. Затова и имаме интерес клубовете, които са независими в голямата си част, да са добре и стабилни финансово. А те не са. Трябва да се инвестира в клубовете не толкова като пари, а като мениджмънт, иновации, IT специалисти, технологии.



Очаква ли тенисът помощ като може би най-успешният ни спорт пред света, поне като имена и големи състезатели?



Трябва да разграничим нещата. Ако гледаме медали от световни и европейски първенства, не е най-успешен. В тениса просто няма такива. Най-разпознаваем - може би. Да не обиждаме другите спортове, че сме най-успешният.



Но най-разпознаваем не е пресилено - с Григор, с Цвети, имаме и други успешни млади играчи... а и с победите на отбора ни в ATP Cup в началото на годината. Но не се вписваме в концепцията и категоризацията за финансиране, защото там главният критерий са медалите. Не е рейтинг и популярност.

Ако може да се помогне по някакъв начин със стимулиране на клубовете, например, това би било супер. На базата на стриктна и прозрачна програма, на класификация и със строга отчетност... Не да влизат средства във федерацията, нека да отиват за клубовете. Така и нашата работа ще се облекчи, ще се фокусираме върху по-малко неща като федерация и да ги правим по-добре.



Ако клубовете бъдат бъдат подпомогнати на базата на сериозна програма и парите се инвестират директно в децата, това би било чудесно.



Какво да очакваме през 2021 г., ако въобще могат да се правят прогнози толкова надалеч?



Новата административна структура на федерацията стартира и ще бъде обявена до две седмици. Нататък - аз го виждам по вертикал: Треньорският съвет и изпълнителните комисии действат, изготвят бюджети и вършат оперитавната работа. В последните години членовете на Управителния съвет бяха възприемани като служители, а те не са такива. Те трябва да са част от друго, макро ниво на работа. Вече имаме кадри, способни хора, които ще поемат при новата структура тези оперативни дейности. А Управителният съвет ще помага на по-високо ниво.



За бунта на Джокович и оглавената от него нова асоциация на играчите



Не е хубаво... Ясно е, че имат някои логични аргументи играчите. Жалкото е, че Андреа Гауденци още дори не може да си влезе нормално във функциите на председател, а това е удар върху неговото лидерство и върху ATP като цяло. Човекът има визия, но...



Не е за първи път такова нещо, случвало се е през годините. Ако помните - Бьорн Борг като шампион на "Уимбълдън" не бе допуснат да играе директно в турнира, защото бе решил да си почива три месеца. И игра квалификации, като точно Съветът на играчите не го допусна. Всякакви щуротии са се случвали в историята.



Нашият спорт не трябва да мисли само как да оцелее, а да просперира. Парите и позитивите да достигат до долните нива - федерациите, основите, клубовете. До базата на пирамидата. А това сега не се случва, някои федерации са си направо бедни. Всичко остава отгоре - за топ професионалистите, в Шлема и т.н.



