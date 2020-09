НБА Джамал Мъри си спечели сравнения с Въздушния заради феноменално изпълнение (видео) 25 септември 2020 | 15:46 - Обновена Прочетена 261 0



Звездата на Денвър Нъгетс Джамал Мъри продължава с изключителното си представяне в тазгодишното нетрадиционно издание на плейофите в НБА. Независимо от това дали отборът му ще отпадне от надпреварата за титлата срещу фаворита ЛА Лейкърс, 23-годишният стрелец затвори устите на критиците си и заслужава единствено похвали за сърцатата си игра. Гардът записва средни показатели от 26.6 точки, 4.8 борби и 6.5 асистенции, а снощи си спечели сравнения с великия Майкъл Джордан заради страхотно изпълнение. Jamal Murray with the Michael Jordan-esque up-and-under finish pic.twitter.com/XtCosHYwkf — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 25, 2020 Мъри тръгна на пробив, подмина Кентейвиъс Колдуел-Поуп, а при отскока си за поднасяне бе посрещнат от ЛеБрон Джеймс, който застана добре пред коша си и не остави много пространство на връхлитащия гард. Това обаче не спря Мъри, който показа изключителен атлетизъм и се задържа във въздуха достатъчно време, за да порази мрежичката с ефектно изпълнение. Вижте го сами: Jamal Murray’s layup compared to Jordan’s iconic one

pic.twitter.com/xqG1wh6AxZ — Cats Coverage (@CatsCoverage_) September 25, 2020

