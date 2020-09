Национал ще играе в Ал Итихад

View this post on Instagram

BULGARIAN NEWS: TRANSFER We introduce you our opposite VELIZAR CHERNOKOZHEV @vilichernokozhev signed for AL- ITTIHAD CLUB ( Saudi) @ittihadclub.sa for the season 2020/2021 Thanks to our partner @harith_al_balushi . BULGARIA NEWS : TRANSFERENCIA Les presentamos a nuestro opuesto VELIZAR CHERNOKOZHEV @vilichernokozhev quien ha firmado en AL ITTIHAD CLUB (Saudi) @ittihadclub.sa para la temporada 2020/2021 Agradecemos a nuestro socio @harith_al_balushi . . REMEMBER YOU CAN FOLLOW US AND CHECK THIS PLAYER IN OUR BIO AND WEB SITE https://www.worldvolleyballagency.com . . . Grate design by @goncalvezkaren #opuesto #opposite #saudiarabia #fivb #worldvolleyballagency #top #bulgaria #arabiasaudita #ittihad #ittihad_club #volley #volleyball #volleyballs #beast #beastmode #bestia #strong #smart #attack #titan #titans #agency #socio #partner #strongfirst #foreigner #travel #volei#bulgarian #nationalteam

