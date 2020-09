Палачът на Балкан с историческо първо класиране в групите на ШЛ

Шампионът на Беларус Цмоки (Минск) си заслужи участие в редовната фаза на най-силния клубен европейски турнир на ФИБА - Шампионската лига за първи път в своята история. Отборът на старши треньора Ростислав Вергун, който елиминира българския представител Балкан (Ботевград) на полуфиналите, пребори литовския Нептунас (Клайпеда) с 69:59 (12:15, 26:21, 14:13, 17:10) във финала в група “D” на квалификационния турнир, който се провежда в “Арена Ботевград”.

@TsmokiMinsk have made it to the #BasketballCL Regular Season for the first time! They will play in Group C!



