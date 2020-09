В Денвър се оплакаха от съдийството срещу Лейкърс

Старши треньорът на Денвър Майк Малоун реагира с известна доза критика срещу надмощието на ЛА Лейкърс в получените стрелби от наказателната линия. “Езерняците” си спечелиха 35 наказателни удара и отбелязаха 28 от тях, докато Нъгетс получиха 23 посещения на линията, реализирайки 20.

"Те успяха да си спечелят 35 наказателни. Мисля, че и на нас ще ни се заложи да използваме необходимите канали, чрез които да разберем как можем и ние да получим повече стрелби от линията. Единственото, което знам е, че те стреляха 35 пъти от наказателната линия, докато ние - само 23. Особено в края на двубоя при пробивите на Джамал Мъри изглеждаше, че има контакт между него и защитника му. Ще видим клипа отново и ще се свържем с НБА, за да им посочим какво нередно сме забелязали в срещата. Все пак Лигата се справя чудесно с изслушването на отборите си, надявам се това да даде резултат и в следващия мач някои от тези нарушения да бъдат свирени”, коментира Малоун на пресконференцията след мач №4, който бе спечелен от Лейкърс със 114:108.

Not surprised at Mike Malone’s comments about “going through the proper channels like they did” to get more free throws. Lakers shot 35 tonight to Nuggets’ 23, but overall fouls was much closer:28 for DEN, 25 for LAL